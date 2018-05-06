今晚歐冠決賽，也是本賽季的收官之戰，朱婷和瓦基弗銀行將向歐冠衛冕以及賽季的第四個冠軍發起衝擊。決戰前我愛女排發佈微博：「本賽季最後一場比賽了，康師傅大廚仍然一路相隨。去年歐冠決賽前，郎導親臨現場坐鎮，還跟朱婷一起分享了「有撈勁兒」的海鮮面。剛剛結束的土超賽前，麗姐親自下廚做面和朱婷分享。今天下午，還是老規矩，吃碗能量面，攢撈勁！預祝朱婷今晚比賽順利！「

老規矩賽前一碗面，朱婷這一次吃的是康師傅豚骨面，期待接下來朱婷能有更能量滿滿的發揮。

半決賽前，瓦基弗銀行主教練古德蒂就發出豪言：一定要努力拿到賽季第四個冠軍。近幾個賽季，瓦基弗銀行表現一般，因為朱婷的到來讓球隊整體實力增強，這場半決賽整體走勢也證明了這一點。開局瓦基弗銀行順利以2比0領先，但是沒想到朱婷在第三局開始沒多久就受傷下場，科內利亞諾連贏兩局。在第五局又來到2：2的賽點，被逼到牆角的瓦基弗銀行迸發出強大的鬥志，朱婷不負使命連續兩次拿到賽點，最終球隊驚險獲勝順利晉級半決賽。

場上是兩隊球員的激烈交手，看台上則是兩隊球迷的助威PK，身著黃色助威服的瓦基弗銀行隊球迷當然是支持朱婷的強大力量。康師傅準備的 「婷想和你一起贏」、「朱婷往回撈」助威牌和鮮紅的國旗再次出現在場邊看台，不僅是為了給朱婷加油，也希望能給她帶去土超的好運。

每當朱婷拿一分，看台上就會想起「ZHU」、」ZHU「的聲音、一個中國女孩在世界排壇最高水平的舞台得到這種歡呼和膜拜，令現場的每一個中國人都感覺十分自豪，康師傅#朱婷土超助威團#也來到歐冠現場和大家一起為朱婷加油。

雖然朱婷賽中受傷一度讓人揪心不已，但她賽后平靜地告訴大家：決賽能上，沒問題。看了朱婷本賽季的表現，相信沒有人想到留洋僅二年級的她成長如此迅速，她的賽場發揮、心理調節等方面已非常完美，前幾天更因此而被人譽為」排壇梅西「。由於在另一場半決賽中加拉塔薩雷意外落敗，因此瓦基弗銀行的決賽對手將是首次闖入決賽的東道主球隊布列日，相比之下，無疑瓦基弗銀行的衛冕希望會大增。

讓我們一起為排壇梅西加油，期待決賽中的朱婷更加能量滿滿，用更火力十足的表現為自己實現又一個偉大的夢想。