傳奇崛起，唯5獨尊！日期:5月6日，全球知名品牌雅迪作為世界杯歷史上第一家兩輪電動車行業官方讚助商攜手新浪體育，在今年世界杯期間共同將今年的足金精英賽，打造為世界杯期間的爆款賽事。

站在2018雅迪杯足金精英賽南寧揭幕戰發佈會的現場，新浪網高級副總裁、新浪體育總經理魏江雷先生動情說到：「首先歡迎大家，這是我們第三屆足金精英賽，也是我第三次站在發佈會的講台，挺多感慨，首先是感謝，謝謝雅迪，作為一個品牌來講，選擇體育作為一個營銷平台是非常有眼光的，沒有讚助商的比賽就沒有靈魂，當讚助商選擇體育營銷作為一種手段的時候，選擇的是健康、活力、向上和積極，也希望通過這個舞台向更多喜愛足球的人喜愛上雅迪的產品。

今天不是所有的品牌都願意選擇體育營銷作為傳播手段，國內無論是娛樂圈的節目還是其他，都一票難求，體育是我們的國策體育是我們的未來，非常感謝雅迪，也希望未來像雅迪有責任有擔當的企業，能夠把體育營銷當做營銷傳播的手段，大家都關心體育，中國體育才有希望，非常感謝劉總的雅迪團隊，感謝你們選擇新浪，感謝你們選擇足球。

第二，是感謝中國足協，特別感謝曾老師，作為一個賽事，如果不在協會的領導和指引下，這個賽事是沒有前途的，從綱領性的設計來說，不光跟中國足協合作，跟各地足協都合作，這是我們的莫大容幸，希望在中國足協的領導下把比賽辦得越來越好，讓這個比賽不光在中國，還能走到亞洲和更寬廣的地方，希望未來的比賽跟足協通力合作，足協是讓我們比賽走得更遠的基石。

今天還有幾位體育人，我要感謝一下馬明宇老師和曲聖卿老師、徐陽老師，三位都為中國足球事業做出非常大的貢獻，一朝足球人一輩子的足球人，今天的體育行業需要我們做更多，今天的小孩子們玩遊戲，但是有多少有家長願意讓孩子踢足球。三位足金精英賽的導師在從事足球相關的事業，也希望未來有更多人能夠為他們三位感召，有更多的孩子以他們為榜樣，有更多的家長能夠說服自己的孩子踢足球，讓中國更健康，所以特別感謝今天到場的三位足球屆的元老。

說完了讚助商，說了足球，說了足球國腳們，說說做體育人的足球，我是2015年到新浪管體育，我覺得特別自豪，去年我們在天津，第二屆足金聯賽開幕，當時我們請了金志揚金指，當時金指的一番話讓我明白了為什麼干體育，金指說國家教委在2010年做了中韓日三國的體育教研，面對高中生，總共三千多萬，27項的結果，結果顯示中國的高一到高三的學生，身體體重都領先於日韓，但運動能力排在最後，這些孩子是我們的中流砥柱，如果他們輸了我們就沒有希望了。2015年的統計數據，小學畢業生近視率40%，中學畢業生近視62%，我聽了這些數據，我就知道我們一直做體育，今天走了40多個城市，今年足金聯賽黃金聯賽將有11萬人參加我們的比賽，我們不是體育系統，也不是大公司，我們只是有責任讓更多年輕人喜愛體育運動，能夠把體育運動當做一種生活方式。現在去俱樂部和球場，看到的都是爆滿，你仔細看看，都是40歲以上的，運動是為了續命，所以我們希望讓青少年走進體育是我們的責任。

作為體育人我們責任非常大，讓體育重新成為中國的國策，如果中國的年輕人都參與體育鍛煉，如果把足球籃球當做畢生的追求，國家有希望我們就有希望，再次感謝所有人的到來，你們和我們一起，我們為了讓健康中國戰略得以實施，我們在推動中國體育事業的發展，我們做的事情看似平常，但是非常有意義和影響。」（曲小尤 發自南寧）