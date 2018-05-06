原標題：黃益平：目前金融結構上存在嚴重的不匹配問題 |新京報財訊



新京報快訊(記者 侯潤芳 實習生 楊婷)「40年前，改革開放剛開始時，中國只有一家中國人民銀行，發展到今天，已經有了龐大的資產規模。但同時要看到，中國的金融抑制仍然非常嚴重，即政府對金融體系運作的各種干預仍然很嚴重、普遍。總之，我們的金融規模很大，但是結構上存在很嚴重的不匹配的問題。」

在今日舉行的2018北京大學全球金融論壇上，北京大學國家發展研究院副院長、教授黃益平作了以上表述。

在黃益平看來，目前中國龐大的金融體系主要以銀行為主，在非金融企業的總融資中，銀行貸款佔據70%，資本市場並不發達。「現在進行技術升級、產業升級，能否繼續靠商業銀行來支持這種擴張?我認為是有問題的。」黃益平表示。

黃益平同時指出，目前政府採取了很多新舉措來發展多層次的資本市場，但資本市場存在一個問題——資本市場沒有耐心。「技術創新需要有耐心的資本支持，如果沒有這樣的支持，下一輪的增長就很困難。現在有很多的創投基金支持創新企業，但沒有耐心，三到五年就要退出，上市仍是首要目標。」黃益平說，並非短期的資本一定不好，但從支持經濟增長、支持技術創新的角度看，有耐心的資本可能更有效果。「國內需要鼓勵有耐心的資本來推動技術的進步，比如，需要推動成立更多的長期投資基金。」

黃益平還建議，從投資者角度看，過去賺快錢、賺暴利的投資機會也許一去不復返了，要有更多耐心支持經濟增長、支持實業發展，需要對投資者進行教育。「從政府角度看，能否採取一些支持政策，比如稅收優惠或者財政補貼以長期支持技術進步、效率提高為目的的基金，而不是簡單拿出很多錢支持效果不是特別好的雙創等。」黃益平表示。

編輯：楊梓銘