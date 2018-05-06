原標題：打響「上海購物」 上海普陀推城市微度假區打通文旅商業資源



？？？？「上海·長風城市微度假區」啟幕。 供圖

中新網上海5月6日電 (記者 徐銀)「上海·長風城市微度假區」戰略於近日在上海正式發佈。據悉，這是上海首個由購物中心牽頭髮起的城市微度假區，同時也是上海市普陀區積極響應打造「上海購物」品牌的一項嘗試。

據悉，這個牽頭髮起城市微度假區的正是於5月1日開門迎客的上海長風大悅城。這家大型綜合性購物中心集結了國內唯一一家樂高探索中心、國家級4A旅遊景區長風公園、長風海洋世界、成龍電影藝術館、上海國豐酒店等，聯合長風板塊優勢文旅資源，成立「上海·長風城市微度假區」，開啟了實體商業體驗式發展新階段。

上海普陀推城市微度假區打通文旅商業資源。 供圖 攝

上海普陀推城市微度假區打通文旅商業資源。 供圖

位於上海市普陀區的長風板塊擁有絕佳的景觀及旅遊資源配套，是上海城市中心不可多得的微度假資源集聚地。以「水岸購物中心」為核心，長風大悅城將充分發揮「中心樞紐」作用，以「長風城市微度假區」為主題，牽頭推出系列微度假產品，真正打通文旅和商業資源，實現優勢互補。「比如，我們會推出場館之間的聯票，那麼申城的親子家庭不僅能一票玩遍長風海洋世界、樂高探索中心、成龍電影藝術館等景點，還能憑聯票到長風大悅城兌換餐飲代金券、電影票和優惠停車等超值權益」，中糧集團副總裁、大悅城地產董事長周政在接受採訪時如是說道。

商場在屋頂運動街區和部分公共區域設計了極致智能運動體驗功能。 供圖 攝

商場在屋頂運動街區和部分公共區域設計了極致智能運動體驗功能。 供圖

上海提出全力打造「四大品牌」，進一步提高「上海服務」輻射度，彰顯「上海製造」美譽度，增強「上海購物」體驗度，展現「上海文化」標識度，使「四大品牌」打得更響，傳得更遠，影響更廣。其中，針對增強「上海購物」體驗度方面，上海長風大悅城也作了許多創新性的嘗試。

比如，商場在屋頂運動街區和部分公共區域設計了極致智能運動體驗功能，並在原有的會員智慧購物體系的基礎上，打造了國內購物中心首個運動雲(EnergeticCloud)。基於運動雲，線下消費、運動和線上積分實現了無縫銜接，當下消費升級的風口：健身，成為了聯通全場消費及會員權益的紐帶。具體來說，消費者可通過運動雲系統，輕鬆實現場地和私教預約，還能享受專屬跑步倉、儲物櫃和健康雲魔鏡等實用性和科技感十足的產品和服務。更為驚艷的是，在運動雲的管理下，用戶可以使用健康雲魔鏡和基因檢測等服務，實現對自身健康指標的實時監測，從而得到一套基於測評結果的科學化運動和飲食方案。

通過全力打響「上海購物」品牌，上海將進一步提升消費貢獻度、消費創新度、品牌集聚度、時尚引領度和消費滿意度，打造面向國際的消費市場、引領國際消費潮流的風向標和人人嚮往的「購物天堂」，形成與卓越的全球城市定位相匹配的商業文明。(完)