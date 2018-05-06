原標題：上交所新「掌門」亮相，曾被郭樹清點讚

空缺4個月後，上海證券交易所，迎來了新任黨組書記。據中國證監會網站消息，5月4日，上海證券交易所召開幹部大會。中國證監會主席、黨委書記劉士余出席會議並講話。中組部幹部四局局長鍾海東宣布中央和國務院決定：黃紅元任上海證券交易所黨委書記，提名為上海證券交易所理事會理事長（副部長級）人選。上海證券交易所已召開第四屆理事會第八次會議，按照法定程序選舉黃紅元為上海證券交易所理事會理事長。「政事兒News」（微信ID：zsenews）注意到，今年1月初消息顯示，原任上海證券交易所理事長、黨委書記吳清轉任上海市政府黨組成員，後任上海市副市長。此後，上證所理事長一職空缺至今。

在4日的幹部大會上，劉士余在講話中表示，這次上海證券交易所主要負責人調整，是黨中央、國務院根據工作需要和上交所領導班子建設的實際通盤考慮、慎重研究作出的決定。充分體現了黨中央、國務院對資本市場建設和證監會系統的高度重視和親切關懷。「政事兒News」注意到，任命現場，現任上海市副市長，原任上交所理事長、黨委書記吳清出席並講話。在上交所發佈的照片中，吳清與黃紅元作為前後任，在現場握手合影。

公開資料顯示，黃紅元為英國帝國理工大學金融工程碩士、中國人民大學金融學博士，早年在武漢船舶設計研究所和中國人民銀行工作。1992年加入中國證監會，歷任基金監管部副主任、上海證監局副局長、上海證券監管專員辦專員、機構監管部主任兼證券公司風險處置辦公室主任。2011年9月起，出任上證所黨委委員、副總經理；2012年6月任上證所黨委副書記，當年9月任總經理，直至此番職務調整，晉陞副部級。此前有媒體報導稱，黃紅元在證券監管部門和券商業界以「工作風格務實、開明、自律」著稱，為人「笑容較多，看起來比較和藹」。

而具有海外留學經歷的他，業務水平一直受到業內肯定。2012年有媒體報導，在當年5月的券商創新大會上，時任中國證監會主席郭樹清在講話中，「多次對黃紅元大加讚賞」。

去年7月，他曾表示要對上市公司重組「刨根問底」。當月他參加《央視財經評論》時說，「從交易所來看，支持上市公司依法合規重組，但是也防範『忽悠式』重組。」「交易所經常用『刨根問底式詢問』，讓上市公司把動機、目的、目標說清楚，讓投資者看清楚。」「政事兒News」注意到，黃紅元還有一個學術身份——「業界導師」。在知名的清華大學五道口金融學院網站「業界導師」名單中，黃紅元的名字在列。五道口金融學院被稱為「中國金融界的黃埔軍校」，原任央行行長周小川、中國銀保監會主席郭樹清、中國證監會主席劉士余等，都為該校的兼職教授。