▲Lamigo桃猿王柏融。（圖／記者葉政勳攝 , 2018.05.05）

Lamigo桃猿隊外野手王柏融右腳不適，今（6）日出戰富邦悍將比賽中，提前在7局就退場休息，不過猿隊傷兵太多，也讓總教練洪一中很傷腦筋。

王柏融本季出賽31場，打擊率3成63，這場比賽3打數沒有安打，有1得分。

猿隊林承飛賽前就有背部拉傷狀況，洪總希望他試試看，結果第一打席完就退場。

林立因為手腕受傷所以也只好坐板凳，加上郭嚴文手指脫臼，余德龍、藍寅倫也都有傷在身，猿隊雖然位居聯盟首位，也付出相當代價。

洪總表示：「我們傷兵太多，加上攻擊、守備、後面投手也有一些狀況，所以不順，本周打得的確很辛苦。」