原標題：通訊：紅葉深處飄酒香——探訪澳大利亞奧蘭治小鎮



新華社澳大利亞奧蘭治５月６日電 通訊：紅葉深處飄酒香——探訪澳大利亞奧蘭治小鎮

何嘉悅

位於南半球的澳大利亞目前正值秋季，成片的紅葉中透出黃葉和綠葉，令人賞心悅目。地處澳新南威爾士州中部、悉尼以西２５４公里的奧蘭治小鎮除了聞名遐邇的紅葉景觀外，吸引賞秋者紛至沓來的還有口感上乘的飲品－－葡萄酒。

奧蘭治小鎮海拔８６２米，其名稱寫法雖與英語單詞「橘子」別無二致，但這裏並不出產橘子，而是盛產優質葡萄。

據奧蘭治韋爾伍德高地傳統葡萄酒莊園的工作人員休·麥克格雷德介紹，當地葡萄酒產業始於１９４６年第一批移民進駐奧蘭治地區。「一群義大利移民帶著６桶葡萄酒和一些橄欖油來到這裏，在路邊開了家小商店。從那時開始，他們使用奧蘭治種植的葡萄釀造葡萄酒並就地銷售。」

如今，憑藉海拔較高，氣候涼爽，以及擁有肥沃的火山岩土壤等優勢，奧蘭治海拔６００米以上的區域已被當地政府划作葡萄酒產區。

「這裏的海拔和土壤造就了這裏的美酒，」麥克格雷德說，「這裏的酒非常具有歐洲風情，味道柔和。」

「奧蘭治葡萄酒味道的清澈醇厚得益於這裏的氣候。這裏的海拔高度在海平面６００米以上，在澳大利亞來說是很高的地區了。」斯卓豪斯酒莊主人賈斯廷·伯恩斯說。

奧蘭治作為澳大利亞葡萄酒產業的後起之秀，其第一次商業化種植釀酒用葡萄是在１９８０年。如今，該地區已建有超過８０座葡萄園和１３家葡萄酒廠。附近著名的獵人谷葡萄酒產區和馬奇葡萄酒產區的一些酒庄也開始選用奧蘭治種植的葡萄釀酒。

「奧蘭治的霞多麗尤為出彩。由於海拔高度不同，這裏種植的葡萄種類十分豐富。」伯恩斯說。

「在海拔１０００米以上的地方，我們可以種出優質、帶有燧石氣味的霞多麗。同時我們也種植長相思和灰比諾。在紅葡萄酒方面，我們主要種植設拉子。這種低溫種植的品種與在其他較為溫暖地區種植的設拉子不同。」

伯恩斯介紹說，地處卡諾博拉斯死火山腳下的奧蘭治不僅適合種植葡萄，還盛產櫻桃和蘋果等水果。

為了發展旅遊業，奧蘭治小鎮在每年４月舉行美食周，將小鎮的美景、美酒和美食與慕名而來的遊客們共同分享。

「奧蘭治美食和美酒節做得非常成功。除此之外，我們還會舉辦許多活動，比如卡南德拉熱氣球節和班喬·帕特森詩歌大賽等。」奧蘭治旅遊局總經理卡迪·馬歇爾說。

近年來，當地不斷有酒庄與中國建立出口關係，這既提升了奧蘭治在中國的知名度，也促進了本地區旅遊業等多項經濟的發展。「越來越多的人希望了解這些美酒的故鄉……這幾年有許多中國遊客慕名而來。」馬歇爾說。

奧蘭治葡萄酒產區的規模雖小，但注重品質，市場定位為高端市場。該地區種植的葡萄６０％為紅葡萄酒品種，４０％為白葡萄酒品種，一半的葡萄園為有機種植。

「奧蘭治的葡萄酒和其他地方的不同之處在於，我們是小型家族企業，對葡萄酒釀造富有熱情，這也是我們最吸引人的地方。」伯恩斯說。

據奧蘭治葡萄種植者協會提供的數據，截至２０１８年３月的一年間，當地葡萄酒出口創匯達２９０萬澳元（約合１３８３萬元人民幣）。中國是奧蘭治葡萄酒第一大出口市場。