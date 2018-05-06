【潘成旺 屏東】

屏東縣竹田鄉公所，5日舉辦模範母親暨慈暉媽媽表揚，鄉公所特別安排，以竹田鄉的農特產品金銀花與大風草，由鄉長傅民雄，向媽媽們奉上金銀花茶，子女也用大風草水為母親洗腳，希望媽媽們健康快樂，場面格外溫馨。

「麻煩你幫你媽媽洗腳。」

竹田鄉的模範母親排排坐，接受子女洗腳的服務，溫馨的場面讓不少媽媽們相當感動。

慈暉媽媽 阮珮綺：「感覺很溫馨好感動喔！」

模範母親：「很好！很快樂。」

「母親節快樂！」

竹田鄉長傅民雄，向媽媽們奉上既天然又健康的金銀花茶，感謝母親們的長年辛苦付出。

竹田鄉長 傅民雄：「應該要盡我最大的力量，將我們屏東縣竹田鄉，最好的金銀花茶，奉給我們的媽媽來享用，給我們的媽媽來喝，來代表我們竹田鄉的一份心意。」

「伯母恭喜。」

竹田鄉公所表示，今年與六堆國際同濟會合作，除了選拔15位模範母親之外，還選出6位新住民慈暉媽媽，感謝她們在台灣耕耘許久，為家庭與子女的種種付出。