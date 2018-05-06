【李鴻祺 南投國姓】

南投縣今年最後一場桐花祭活動，5日在國姓鄉北港村舉行，國姓鄉公所特別以客家音樂會的方式進行，邀請縣內客家社團及學校參與演出，同時還有農特產展售，希望藉此活絡地方的經濟發展。

國姓鄉長流國小的學生，以熱鬧的太鼓為活動開場，南投市客家協會也帶來客家說唱藝術表演，各鄉鎮輪流出場，讓鄉親們有互動交流的機會。

南投縣客家協會理事長 范光順：「今天因為是最後一場，所以我們所有的鄉鎮的客家協會，參與度都非常的高。」

南投縣文化局局長 林榮森：「邀請在地的客協團體以及在地的學校，把客家的這種意象跟精神，透過音樂會跟表演的方式來做一個呈現。」

國姓鄉客家協會表示，透過盛大的桐花祭活動，邀請縣內客家社團參與，同時安排在地農特產展售，對於地方產業的行銷助益良多。

國姓鄉客家協會理事長 許麗芬：「很多客家協會都來一起參與，還有我們的農產品，在這裡來展示，讓大家一起來切磋我們的客家文化，也帶動我們的經濟。」

國姓鄉長 丘埔生：「有那個步道健行還有音樂會，還有產業行銷，可以說是一個複合性的文化，產業結合的桐花祭的活動。」

這次的音樂會活動，國姓鄉公所也邀請吉那罐子客家樂團和鄉親同樂，讓大家除了聽到傳統的山歌之外，也能感受年輕人不一樣的客家流行曲風。