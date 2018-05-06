北市客文化公園野餐 提早慶祝母親節客家電視台 (2018-05-06 00:00)
【廖期錚 陳彥霖 台北】
下週日是母親節，台北市客家文化基金會提前1週，在台北市客家文化主題公園，舉辦野餐活動，邀請苗栗公館的家政班，帶來當地名產紅棗、覆菜等，教民眾做有「客家媽媽味」的料理，現場也吸引上百位民眾參加，一起來享受充滿客家味的假日午後。
將大把大把晒過的覆菜放進鍋裡，要煮出香味才能起鍋，來自苗栗公館的婆婆媽媽們，特別拿出看家本領，要請民眾一嚐客家媽媽的好手藝。
公館鄉石墻家政班班員 徐春英：「用梅干菜絞肉夾饅頭，再來煮覆菜湯。」
台北市客家文化基金會副執行長 邱世銘：「讓來到台北這邊討生活的，甚至來念書的這些學子，在台北這個地方，還是可以吃到家鄉的媽媽味道。」
不只展現手路菜，還得要現場教學，將調配好的紅棗湯汁，和進麵糰裡用力搓揉，最後斷成一顆顆特製紅棗饅頭，看似簡單的動作，民眾親自體驗後，才發覺原來沒有這麼容易。
體驗民眾 李芳讚：「其實做真的我自己沒有弄過料理，就是感覺有點像在洗衣服，感覺怪怪的。」
做紅棗饅頭、包芋頭粢粑，這些用的都是公館最道地的農產品，不僅要讓民眾吃到來自客家庄的好味道，也要藉此行銷在地農特產。
公館鄉石墻家政班班長 邱月梅：「今天來用餐的台北市民，如果覺得好吃，就是希望大家能夠多多採用這些公館鄉的特產。」
民眾隨意在草皮上鋪上野餐巾，和家人一起席地而坐，吃吃自己DIY的美食，看著台上逗趣的客家表演，享受充滿客家味的下午，也提前過了不一樣的母親節。
關鍵字：
其他生活新聞更多生活新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- GIGABYTE技嘉 GeForce® GV-N730D5-2GI 顯示卡
- AEROWATCH 歐式風尚經典女錶-珍珠貝x粉/35mm A42960AA07
- 【MIZUNO】男女_美津濃_CHRONO INX 9_特定-日製田徑釘鞋_U1
- 名流寢飾 ROYAL DUCK純天然乳膠床墊5cm -單人加大
- 【Whoo 后】天氣丹津率享眼霜 20ML
- 【MOIERG】Old Time迷戀舊時光combi trunk (S-17吋) Beige
- 【文創集】羅提斯 時尚紅皮革二人座沙發
- 【買達人】MIT 安全防火焰隔音防撞泡棉磚壁貼(8包/32片)
- MICHAEL KORS 耀眼質感雙環計時手錶-玫瑰金/40mm
- SKECHERS (男) 跑步系列 Go MEB Speed 3 - 54100BLK
更年期甩掉腹部肥胖〜3茶飲去濕消脂瘦身【華人健康網】
搶破頭！他考清潔員99分落榜 網：30K怎那麼多人要【NOWnews今日新聞】
比丘尼腹部隆起引側目 子宮肌瘤切除還清白【中廣新聞網】
熱褲妹買茶「側乳爆出」網狂酸 男友回嗆：又大又軟【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》