【廖期錚 陳彥霖 台北】

下週日是母親節，台北市客家文化基金會提前1週，在台北市客家文化主題公園，舉辦野餐活動，邀請苗栗公館的家政班，帶來當地名產紅棗、覆菜等，教民眾做有「客家媽媽味」的料理，現場也吸引上百位民眾參加，一起來享受充滿客家味的假日午後。

將大把大把晒過的覆菜放進鍋裡，要煮出香味才能起鍋，來自苗栗公館的婆婆媽媽們，特別拿出看家本領，要請民眾一嚐客家媽媽的好手藝。

公館鄉石墻家政班班員 徐春英：「用梅干菜絞肉夾饅頭，再來煮覆菜湯。」

台北市客家文化基金會副執行長 邱世銘：「讓來到台北這邊討生活的，甚至來念書的這些學子，在台北這個地方，還是可以吃到家鄉的媽媽味道。」

不只展現手路菜，還得要現場教學，將調配好的紅棗湯汁，和進麵糰裡用力搓揉，最後斷成一顆顆特製紅棗饅頭，看似簡單的動作，民眾親自體驗後，才發覺原來沒有這麼容易。

體驗民眾 李芳讚：「其實做真的我自己沒有弄過料理，就是感覺有點像在洗衣服，感覺怪怪的。」

做紅棗饅頭、包芋頭粢粑，這些用的都是公館最道地的農產品，不僅要讓民眾吃到來自客家庄的好味道，也要藉此行銷在地農特產。

公館鄉石墻家政班班長 邱月梅：「今天來用餐的台北市民，如果覺得好吃，就是希望大家能夠多多採用這些公館鄉的特產。」

民眾隨意在草皮上鋪上野餐巾，和家人一起席地而坐，吃吃自己DIY的美食，看著台上逗趣的客家表演，享受充滿客家味的下午，也提前過了不一樣的母親節。