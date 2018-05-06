「花見浪漫台三線」 新竹桐花祭有看頭客家電視台 (2018-05-06 00:00)
【黃文垚 新竹竹東】
為了將桐花祭活動結合浪漫台三線，今年新竹縣文化局，首度將桐花祭移師到竹東鎮文創藝術村，舉辦「花見浪漫台三線」活動，藉此行銷藝術村駐點店家，及文創商品展售，希望讓民眾共度週末親子時光。
北埔國小陽陽合唱團的小團員跟著節奏拍手，為桐花祭開幕式演唱，新竹縣文化局人員指出，今年選在文創藝術村辦理活動，主要考慮交通方便，民眾只要搭乘台鐵內灣線，從竹東站下車後，就可以參訪附近店家，還可以透過內灣線或接駁巴士，繼續探訪附近的台三線客庄景點。
新竹縣文化局副局長 周秋堯：「桐花祭這樣子一個活動，能夠透過這一個方式，來了解我們竹東文創藝術村，進駐的商家，其都有非常具有特色。」
客委會副主委 范佐銘：「我們從北邊開始，關西橫山、竹東本鎮是中心所在，下去還有我們北埔峨眉，可以到這些鄉鎮來，看這浪漫的台三線。」
雖然活動現場看不見桐花盛開的景象，不過主辦單位設計了客語闖關遊戲，讓家長帶著小朋友遊玩，不少家長都認為，饒富寓教於樂的功能。
民眾 黃媽媽：「覺得讓小孩子參與活動感覺很新鮮，然後小孩也知道客語，然後有深耕那個客家村的感覺，我覺得還不錯。」
民眾 蘇媽媽：「很適合帶小朋友過來，然後它又有非常多創意的攤位，然後也很方便停車這樣子，覺得活動辦得還不錯。」
文化局在服務台，還免費提供由高中餐飲科學生，所製作的艾草菜包，除了闖關遊戲，下午則有兒童劇團演出，晚間邀請長榮交響樂團，搭配舞台劇場舞蹈表演，要藉由展現桐花祭意象與藝文展演，希望能帶動台三線觀光及行銷在地產業的商機。
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