【李新隆 彰化和美】

台灣新文學之父賴和，本身除了是醫生之外，更是一位追求自由民主的文學家。在日治時期，相當受到民眾推崇，而5月28日是賴和124歲冥誕，賴和文教基金會特別舉辦一系列活動，要讓民眾重新認識這位民主鬥士。

這首由鄧雨賢作曲的雨夜花，是大家耳熟能詳的台灣民謠，也反映了日治時期台灣百姓的心聲，為了紀念賴和124歲冥誕，賴和文教基金會，特別在陳虛谷故居「默園」，舉辦「賴和音樂節」開幕活動。

賴和文教基金會董事長 吳潮聰：「選在這個地方主要是，這個地方是陳虛谷(故居)，是賴和生前的文友，因為去年在這個地方舉辦獲得好評，所以我們繼續在這個地方，舉辦第二次的音樂節開幕式。」

5月28日是賴和124歲冥誕，基金會安排了和美鎮塗厝社區居民，以賴和的文學作品「豐作」，改編成舞台劇，述說當時農民種甘蔗賣給糖廠，被日本人欺壓的無奈。

副導演 張偉梅:「我們台灣的蔗農，或是一般稻田就是種稻的農民，有一些意識到，怎麼當時日本政府對待我們農民，他表面上似乎是給予很多的利益，其實他背地裡做了很多的，譬如說偷斤減兩的部分。」

民眾 陳先生:「我覺得辦這個活動很有意義，因為我們這一代的年輕人，要將日本時代留下來的，追求正義或是公平自由的精神傳下去，這很有意義。」

除了5日的開幕音樂會之外，主辦單位也在5月中旬，規畫一系列活動，有文學之旅、二林小旅行、文化市集等活動，藉此來紀念這位台灣的文學先驅。