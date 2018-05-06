【李鴻祺 南投中寮】

母親節即將到來，為了讓偏鄉的獨居長輩感受社會的溫暖，有民眾特別帶著父母親及小朋友，來到南投縣中寮鄉龍眼林福利協會的關懷據點，陪同老人家提早歡度佳節，同時也捐贈善款，讓協會繼續照顧這些長輩。

龍眼林福利協會的人員，慎重介紹黃明賜一家人，給長輩們認識，因為他們今天專程來到關懷據點，不僅送上鮮花，還帶來大蛋糕，要祝福大家母親節快樂。

中寮鄉親 劉阿嬤：「很感謝黃先生一家人，來這裡幫我們慶祝母親節。」

中寮鄉親 邱阿嬤：「我們有吃到蛋糕，大家都很高興，我們都這麼老了還讓你們，慶祝一個蛋糕，這樣謝謝。」

善心人士 黃明賜：「像我是單親爸爸，然後我們不管再怎麼苦，不離不棄的還是媽媽，還是父母親，所以我覺得看到這些長輩，就有如我看到自己的長輩一樣。」

除了到訪關懷長輩之外，黃明賜先生也捐贈12萬元給協會，對此協會表示感謝，也承諾會將善款妥善地運用。

善心人士 黃明賜：「帶小朋友來，也給小朋友一個正面的那個，能量 正面的力量，讓他知道說長大以後，如果有能力的話，我們就可以，取之社會回饋社會，我是覺得這個是比較重要。」

中寮鄉龍眼林福利協會總幹事 廖振益：「繼續做更好的服務，讓這些老人家可以放心安心生活，也可以讓她們的子女，放心去外面打拚，回來為了這個家庭。」

為了表達對獨居阿嬤的關懷，在協會人員的帶領下，黃先生逐一拜訪，並發送小蛋糕及紅包，希望在這溫馨的5月，大家都能歡度母親節。