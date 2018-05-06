金牌農村競賽選拔 南埔社區脫穎而出客家電視台 (2018-05-06 00:00)
【黃文垚 新竹】
由行政院農委會主辦第1屆金牌農村競賽選拔，4月底成績揭曉，新竹縣北埔鄉南埔社區，從全國22個進入決賽的農村社區中，脫穎而出獲得金牌，對於評審的肯定，社區居民謙虛表示，社區還有進步空間，他們還會繼續努力。
長輩們跟著復健師做手部關節運動，這裡是北埔鄉南埔村的社區據點，由社區發展協會與台大竹東分院合作，長期針對老人醫療，提供關懷與協助，因此在金牌農村選拔中，獲得金牌殊榮。
北埔鄉南埔村村長 莊明增：「我們南埔目前三生的部分，生活、生態還有生產，加上未來的一個發展方向，能夠讓(評審)委員看到，農村未來有一個較完整，明確的一個發展方向，得到委員的肯定這樣子。」
南埔社區也是全國第1個，通過農村再生計畫的優質社區，在社區居民共同努力下，吸引外地青年進駐，藉由資源共存方式，逐步解決農村面臨的危機。
民眾 包小姐：「來到這裡之後，覺得跟其他很多慢慢地可能偏向農業生產，或是農業休閒的社區來講，這邊的差異性在於保持原有的生活，還有是這邊村民的凝聚力跟熱情，是大家不太一樣的，不是為了做而做，而是真的是熱愛自己的生活，而生活在這裡。」
北埔鄉南埔村民 蕭宗芳：「不要說拿到金牌什麼都不記得了，以後這獎拿到，要繼續奮鬥來努力入圍，做得好一點。」
這次參加金牌農村競賽獲得榮譽，將可前往德國農村進行交流，希望能為客庄農村，激發出新的想法，找出更多發展的可能性。
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