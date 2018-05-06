提前完工 台中停水區逐步恢復供水中央社 (2018-05-06 21:10)
台灣自來水公司整合辦理「五合一工程」施作，台中市11區5日起停水。台水表示，因工程提前完成，加上配水池提前釋水，6日晚間將能全面恢復供水。（台灣自來水公司提供）中央社記者蘇木春傳真 107年5月6日
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