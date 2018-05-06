【楊以諾 李新隆 苗栗.台中】

週末好天氣，6日在苗栗三義有一場熱鬧又浪漫的桐花婚禮，不少新人穿著特製服裝參加，增添活動吸睛度，而台中外埔區水流東桐花步道則有一場儀式，邀請12對夫妻，在百年公婆樹下曬恩愛，這是台中市2018桐花祭活動之一，不過現場油桐花已過開花期，且系列活動缺乏客家元素，讓不少遊客覺得很可惜。

「2018年苗栗桐花婚禮，圓滿幸福成功。」

連續13年來，苗栗縣政府在桐花祭期間，都會舉辦桐花婚禮，今年共有66對新人共襄盛舉，除了美麗白紗，也有不少新人穿著，具有特別意義的服裝來參加，像是這位穿著印度傳統婚紗的新娘張沛緹，嫁給遠從印度來台工作的工程師老公蘇迪克，別有特色的婚紗，讓他們成為會場中一大亮點。

2018桐花婚禮新娘 張沛緹：「就因為我是客家妹，苗栗每年都有，(所以想要體驗一下，先生對傳統婚禮有什麼看法)，很喜歡。」

苗栗縣長 徐耀昌：「13個年頭我們已造就1150位佳偶。」

「阿公阿婆，小心小心，來慢慢來。」

而6日在台中的水流東桐花步道，則有一場活動，邀請12對夫妻依序上台，接受大家祝福，其中2對夫妻，前年曾是桐花婚禮的新人，今年則特別帶著小孩來參加。

台中市長 林佳龍：「12對的有些剛新婚，有些已經結婚6、70年的阿公阿婆，一起來這裡，舉辦非常浪漫的，這個在公婆樹下面，見證我們的愛情。」

遊客 施先生：「這個應該是 應該是，模範母親(活動)。」

遊客 黃小姐：「就是沒有聽到(客家歌)，好可惜。」

外埔區長 陳柏宏：「有民眾在反應，說我們辦這個桐花祭，客家文化的元素不多，明年我們繼續辦的話，我們依照民眾給我們的建議，一定會納入考量。」

「沒有人能了解的東西。」

除了12對夫妻接受祝福的活動，外埔區公所還安排桐花步道健走及歌唱表演，卻有不少民眾反映，名為「客家桐花祭」，卻無客家藝文表演，缺乏客家元素展現，對此台中市客委會表示，明年將會改善缺失，讓桐花祭更名副其實。