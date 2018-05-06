「全國客家日公聽會」首場 高雄鄉親討論熱烈客家電視台 (2018-05-06 00:00)
【陳文霖 高雄】
根據「客家基本法」修正案附帶決議，客委會將在北、南、東部，各舉辦一場全國客家日公聽會，其中在高雄舉辦的首場公聽會，與會鄉親發言踴躍、討論熱烈，為客委會提供修訂「全國客家日」的參考。
「阿斌哥，女媧娘娘是我們客家人嗎？」
雖然客委會已將天穿日，訂定為全國客家日，不過許多客家鄉親並不認同，因為有人認為，1988年12月28日發起的「還我母語運動」，才是帶動全台客家意識覺醒的日子，因此12月28日才是值得紀念的一天。
與會民眾 李恭蔚：「這個日子12月28日，也是我們台灣的全國人，想到我們的語言這麼重要。」
與會民眾 賴漢生：「很多權利不是天上掉下來的，是我們用拳頭、用血、用汗，去將它爭取過來的。」
著眼於客家人普遍的精神信仰，也有人認為三山國王，或是土地公生日，最能夠減少政治色彩，並彰顯客家意識傳承的象徵。
與會民眾 李達文：「三山國王，有客家人的地方，就有三山國王的信仰，三山國王是農曆2月25生日。」
與會民眾 吳連昌：「土地公生日這一天，對全民來說最沒有政治性，最沒有分黨派。」
此外，基於國父孫中山先生為廣東客籍人士，因此也有人提出以11月12日，國父的生日訂為全國客家日，不過以上諸多建言，仍須客委會凝聚共識後，才能訂定或修改。
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