銀禧科技(300221)5日在互動平台表示，未來公司將會加大在鈷資源領域的投資。北京新浪網 (2018-05-06 20:33)
銀禧科技(300221)5日在互動平台表示，未來公司將會加大在鈷資源領域的投資。此外，2018年公司將加快推進在剛果金的鈷資源布局工作，包括購買礦山、建設粗製氫氧化鈷冶鍊廠及貿易等。
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