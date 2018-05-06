新浪財經訊 5月6日消息，由中國經濟改革與發展研究院（中國人民大學）、中國證券投資基金年鑒，中國量化投資學會共同舉辦的「金麟2018·第五屆量化投資與對沖基金年會」今日在中國人民大學逸夫會議中心召開。

在「新時代下資產管理公司的資產配置策略」圓桌論壇環節，發言的五位嘉賓分別是：中融基金FOF基金經理哈圖、浙商期貨財富管理中心總經理王奇娟、上海雄愉投資總經理李軍、匯鴻匯升總經理王勝華和長江證券固守副總經理孫超。

王勝華表示，資產配置首先要做到的就是把核心資產穩定收益拿出來。很多優秀的人不能納入旗下，那就達成合作，所以市場真正在意的並不是哪個人在管理，而是要凈值，一切都是凈值為王、為核心。一個集團產業資本要來做資產管理，首要是站在道德制高點上做事情。

以下為發言實錄：

主持人（胡安泰）：王總今天在台上是兩個身份，先說一下你以前，因為我們做FOF離不開資金，你作為原來上市公司的董秘或者投資主管，你最有發言權了。現在的產業資金是如何面對FOF發展的，尤其在去剛兌大背景下，產業基金對於FOF做哪些準備，現在是一個什麼現狀，這個是大家最關心的，麻煩王總講解一下。

王勝華：

其實我只有一個身份，唯一的一個做投資經理的身份，那個都是為了完成集團的交代。所以十幾年來一直是一幫人馬兩塊牌子在做投資，作為江蘇最大的國有外貿集團，上百億的金融資產，這十年以來我們是怎麼做的，基本上是三個階段。第一個階段是95年以前創業階段，因為主營業務是貿易和地產，掙了很多錢。因為有政策的支持。第二個是95年到05年，這個十年叫買種子，買了很多金融類的股權，不是我們眼睛多有眼光，我覺得到那個時候券商出點事，期貨公司出點事，一出事省政府就找到我們，慢慢變成這些公司的核心股東了，我甚為這個是買種子階段。第三個階段是股權分置改革以後，法人股上市以後，來自於資本市場就開始做資本市場，不是說我們為了做投資而投資。第一個責任是把資產配置好，所以在這個階段，我們也不輕易的相信人，自己干吧。所以從06年、07年開始做定增起家，然後做二級市場，到目前為止我們整個集團有三個團隊，一個是我這裏的量化團隊。因為量化層面是我們2012年開始設立的，我覺得要把風險控制住。第二個二級團隊，還有一個集團併購團隊。

我覺得這一路走完以後，到2015年我們開始在上海設立分公司，從自己投資變成配置投資，包括我的很多同事說，你自己干私募了，而且那一兩年排名很牛，為什麼要做資產配置。對我們而言，我覺得資產配置第一個要的就是把他核心資產穩定收益拿出來。很多優秀的人不能納入我們的旗下，那就達成合作，所以市場裏面不是讓哪個人管理，是要凈值，一切都是凈值為王、為核心。集團產業資本為什麼要介入金融投資，包括現在大家都在說脫虛向實。我覺得作為一個產業資本來做資產管理，第一個要站在道德制高點上做事情。做資產配置，把你門口的東西守好，再一個帶來新的思想。我做資產配置，宏觀行業二級大佬請回去，因為在我的戰略轉型、併購等等，這些層面都在這個金融市場上，聰明的思想和能力可以賦能實體的整個決策過程。所以我覺得一定要站在道德制高點，能夠正確看待金融和資產配置。

所以我覺得作為一個國有層面上，我覺得資產配置毫無疑問是未來的康庄大道。我們要把它解讀好，我們要把它彙報好，我們要把它發自良心的做好。我覺得我們來做資產配置，本來兩年以後，我熬個四年我再出來說我是做資產配置的，我運氣比較好，兩年前巫博士他們創立私募雲通，讓我快了兩年，我這幾十號人可以把投資邏輯梳理好。所以在資產配置方面，我們還是一個新兵。所以先來學習，再進行階段性的分享，謝謝。