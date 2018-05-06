日期:5月6日，雅迪杯足金精英賽決賽在南寧盛大開幕。比賽期間，新浪體育對足金精英賽榮譽導師徐陽進行了採訪。

除了是足金精英賽的導師，徐陽日常也是著名足球解說，轉播亞冠比賽，對於徐陽而言也是他工作中的一部分。和徐陽聊中國足球，當然也不會缺少亞冠聯賽的部分。亞冠賽場上，接下來恆大和權健有中國德比，上港馬上遠赴日本，客戰鹿島鹿角，怎麼看待這三支球隊在亞冠賽場上的前景？徐陽認為：「中國足球的職業足球發展比較快，無論是外援還是外教，投入都比較多。

中國足球整體上，國家隊層面成績一般，在現今階段，之前恆大拿到過冠軍，上港也進過了東亞區決賽，其實俱樂部在洲際賽場代表的是中國足球的一部分，你可以不喜歡恆大拿了冠軍，或者不喜歡上港進入了淘汰賽，你可能不是恆大球迷或者不是上港球迷，但是在現階段他們是中國足球的一部分，當在國家隊的層面，還不能達到突破的時候，俱樂部是建立中國足球自信過程中，很重要的組成環節。

我們國家隊在擊敗韓國隊的時候，我們能看到，我們的國家隊不像以前了，不是一打就是輸，從比賽中我們體現出了一定的戰鬥力，不是沒有機會戰勝對手，這種自信的建立是在亞冠層面上，像上港、恆大這些球隊的球員，他們在亞冠賽場上是和韓國、日本的俱樂部直接對坑，這些對抗帶給球員的自信心。可能有的比賽我們還是沒有發揮好，但是，現在慢慢的，從踢不過，到可以跟對手抗衡，到最後擊敗對手，我們在這個過程中，都是在亞冠的每一場比賽勝利中，積累的經驗。

我記得有一年四支中國球隊和四支韓國球隊，8場小組賽，我們全部失利了，我心裏是非常很難的，我們連一場勝利都沒有，當時我們參加亞冠比較少，現在隨著每一年的參與和對手較量，每一年勝率的增加，讓球員的自信心在增加了，在亞冠比賽中建立起來的自信心，對中國足球很有幫助，雖然俱樂部層面有外援，外援的表現也不錯，但是同樣能帶給中國球員的自信，在12強比賽的時候，還是有所體現，我們在客場2-3輸了，但是在主場勝了，這種層面的自信和提升，是在亞冠一場一場的勝利中，建立起來的。

所以現今階段參加亞冠比賽的中超球隊是中國足球成長髮展非常重要的一個部分，恆大、上港等等他們在亞洲賽場上不僅僅代表俱樂部，也代表中國足球的一部分，我從轉播亞冠開始到現在，恆大拿過亞冠的冠軍，今年有三支球隊進入淘汰賽，我覺得每一次經驗積累對中國足球都是寶貴的財富。」

三支進入淘汰賽階段的中超球隊，誰會在亞冠賽場上走得更遠？面對這個問題，徐陽認為：「從比賽的經驗值和亞冠聯賽的底蘊來看，可能是恆大跟上港，會更好一些，因為現在權健畢竟第一次參加亞冠比賽，可能現在球隊在聯賽當中剛剛取得了兩場比賽的勝利，但是球隊還是壓力比較大，從亞冠當中看比賽的經驗也是一樣的，第一次參加亞冠跟經常打亞冠的球隊經驗不一樣，恆大和上港最有希望殺進東亞區的決賽。」（曲小尤 發自南寧）