馬德里賽哈勒普連拿10局過關 攜手沃茲進第二輪北京新浪網 (2018-05-06 20:54)
哈勒普
日期:5月6日消息，總獎金為5，924，318歐元 的WTA皇冠賽之一——馬德里站繼續女單首輪的爭奪，世界第一哈勒普打出一個連下十局的攻擊波，以6-1/6-0橫掃俄羅斯的馬卡洛娃，強勢開啟衛冕之旅；世界第二沃茲尼亞奇則是連下七局，以6-3/6-1輕取澳大利亞的加夫里洛娃，同樣贏得開門紅。
哈勒普在和馬卡洛娃過往交手中4-2領先。首盤比賽，哈勒普開局破發取得了2-0的領先，不過她未能繼續擴大領先優勢，馬卡洛娃立即回破比分來到1-2。不過接下來兩個發球局，俄羅斯姑娘都沒能保發，哈勒普5-1來到發球勝盤局。在這一局裡，羅馬尼亞人在挽救了一個破發點后，最終還是有驚無險的拿下，以6-1先聲奪人。
來到第二盤后，世界第一更加勢如破竹，她連續破掉了馬卡洛娃前兩個發起局后，取得了4-0的完美開局，此時她已經連下八局。接下來一局，雙方打得更為糾結，在經歷了三次平分后，哈勒普還是取得了破發，5-0領先來到自己的發球勝賽局，結果她輕鬆保發，以6-0再下一城。
沃茲尼亞奇和加夫里洛娃此前有過一次交手，同樣是沃茲尼亞奇獲勝。首盤比賽，前三局雙方各自保發，隨後兩局又互相破發，比賽再次進入均勢。接下來兩局，雙方都無法在對方發起局裡覓到機會，各自保發后，沃茲尼亞奇先發領先取得了4-3的優勢。在關鍵的第八局中，加夫里洛娃一上來就0-40落後，送出三個破發點，沃茲尼亞奇在第三個上終於把握，破發得手后5-3來到發球勝盤局，結果她無懸念保發后，以6-3先下一城。
來到第二盤，沃茲尼亞奇的好狀態更加一發不可收拾，她一上來就連續破掉對手兩個發球局后取得了3-0的開局。接下來一局，沃茲尼亞奇在經歷了四次平分，挽救了三個破發點后，驚險完成保發，將比分擴大到4-0，此時她已經連下七局。隨後兩局，雙方各自保發，加夫里洛娃來到1-5落戶無路可退的一局，在這一局裡，她15-40落後送出兩個賽末點，結果沃茲尼亞奇在第一個上就成功兌現，6-1再下一城，大比分2-0晉級第二輪。（Ethan）
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