MOD《巫師3：增強版》的製作者『Sir Reaperrz Custard McButtfuck Esq』最近更新了他的MOD，這個V3.30版本將是這款MOD的最終版，一起來了解一下。

這款mod將遊戲的大部分機制和系統徹底修改，提供了深度刺激的遊戲玩法，mod在保持了真實畫面的準則下同時保持了很高的可玩性。

《巫師3：增強版》引入了許多新的狀態機制，比如攻擊和躲避速度、鎮定、腎上腺素、活力等等。這些屬性都是相互關聯的，對恢復率、價值等許多其他因素都有影響。此外，這個MOD對劍術進行了徹底改造，加入了一些列新的戰鬥動作和動畫效果，遊戲中的戰鬥系統得到了相當大的優化。

《巫師3：增強版》上一次更新是在今年1月份的2.60版。新版在此基礎上又做了多項改進和增強。例如增加了一些新的物品屬性，改進了投擲炸彈和瞄準機制，增加了反擊動作等，此外還修復了幽靈有盔甲、武器附毒無效等bug。

感興趣的玩家可以從這裏下載《巫師3：增強版》MOD，需要注意的是，該版本不支持早先版本的存檔。