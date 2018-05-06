《巫師3：增強版》MOD更新至最終版 多項改進北京新浪網 (2018-05-06 20:41)
MOD《巫師3：增強版》的製作者『Sir Reaperrz Custard McButtfuck Esq』最近更新了他的MOD，這個V3.30版本將是這款MOD的最終版，一起來了解一下。
這款mod將遊戲的大部分機制和系統徹底修改，提供了深度刺激的遊戲玩法，mod在保持了真實畫面的準則下同時保持了很高的可玩性。
《巫師3：增強版》引入了許多新的狀態機制，比如攻擊和躲避速度、鎮定、腎上腺素、活力等等。這些屬性都是相互關聯的，對恢復率、價值等許多其他因素都有影響。此外，這個MOD對劍術進行了徹底改造，加入了一些列新的戰鬥動作和動畫效果，遊戲中的戰鬥系統得到了相當大的優化。
《巫師3：增強版》上一次更新是在今年1月份的2.60版。新版在此基礎上又做了多項改進和增強。例如增加了一些新的物品屬性，改進了投擲炸彈和瞄準機制，增加了反擊動作等，此外還修復了幽靈有盔甲、武器附毒無效等bug。
感興趣的玩家可以從這裏下載《巫師3：增強版》MOD，需要注意的是，該版本不支持早先版本的存檔。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本PSN遊戲銷量周榜 《戰神4》依然屈居亞軍【北京新浪網】
《街霸5》挑戰任務開啟 《魔界村》維嘉聯動衣裝上線【北京新浪網】
佩服！國外玩家用《孤島驚魂5》重現生化危機2【北京新浪網】
《海賊王》路飛懸賞金飆至15億引熱議 戰力要崩？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》