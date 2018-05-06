阿富汗官員表示，阿富汗東部柯斯特省(Khost)1處選民登記中心今天(6日)發生爆炸，造成最少30人死傷。這是繼4月之後，一連串對選民登記中心的血腥攻擊。

阿富汗預定10月20日舉行大選，目前正在積極進行各種準備工作。

警方表示，這枚炸彈被安置在柯斯特省的1所清真寺內，用來作為選民登記中心的帳篷內。

官員表示，許多民眾走出清真寺，在登記中心聚集時發生爆炸。

在4月22日，伊斯蘭國1名自殺炸彈客在首都喀布爾(Kabul)1處選民登記中心外引爆炸彈，造成包括婦孺在內57人喪生，另有119人受傷。

此外，喀布爾和柯斯特省4月7日也發生雙重自殺攻擊，導致25人死亡，死者包括10名記者。