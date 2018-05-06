（中央社記者江佩凌台北6日電）大馬創作女歌手四葉草出道前是知名網紅，她回憶當時有很多經紀公司想跟她簽約，但一度遭父母反對禁足，後來她透過臉書接業配一年多，月收入高達新台幣20萬元，家人才轉為支持。



有「大馬女神」稱號的四葉草在出道前已是知名網紅歌手，以清新外表和唱作俱佳的實力獲網友矚目，發行專輯後人氣更高，如今她出道代表作「好想你」在影音平台已超過4600萬觀看次數，而她最新作品「小房間」MV日前上架。



量能文創今天發布新聞稿指出，「小房間」描述在小房間裡頭透過音樂創作，「安慰別人也安慰自己」，在屬於自己的空間獲得安全感。而四葉草回憶，在她出道前就有多家經紀公司接洽，但父母一度很反對，甚至把她關在房間裡不准她出門，要讓四葉草死心。



後來四葉草透過社群平台接業配，維持一年多月入新台幣200K，期間家裡不斷收到一堆產品，讓她父母都搞不清楚狀況。四葉草說：「爸媽後來知道我要走演藝圈的決心，不是想玩玩，而是很認真的，於是就全力支持我。」



而「小房間」就是四葉草創作的小天地，四葉草自認是宅女，不工作時就會窩在家裡「上網找靈感創作」，消磨一天的時光。新聞稿提到，四葉草出道後，多演唱清新風格的作品，但私底下的她會聽比較重節奏曲風，創作一些社會現實面歌曲，她希望未來這些歌曲可以發表和大家見面。



近期四葉草在準備「草草鬧鬧」讚聲演唱會，除了帶來必唱夯歌「好想你」之外，還會挑戰輕搖滾的翻唱歌曲，希望粉絲到場感受她的魅力。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070506