（中央社台北6日電）中國證券監督管理委員會今天公告，中國前股市名嘴廖英強涉嫌在公開推薦個股前，先以人頭戶買入，待推薦後即賣出牟利，因此處以罰款及沒收炒股所得共人民幣1.293億元（約新台幣6億元）。



今年48歲的廖英強，曾是上海第一財經頻道「談股論金」節目的固定主持人，在中國股市散戶間擁有一定知名度，屬名嘴級人物。



證券時報報導，中國證監會查明，廖英強的手法是利用自己身為知名證券節目主持人的影響力，首先在自己的微博、部落格上，公開評價及推薦想要炒作的個股。



中國證監會發現，廖英強在推薦個股前，會先使用其控制的帳戶（人頭戶）買入這些個股股票。等到公開推薦後，就在當天下午或第2天集中賣出，以此牟利，形同先騙取散戶抬轎，再予以坑殺。



根據調查，廖英強自2012年2月至2016年4月間，一共使用自己及其它12個人頭戶，以上述方式炒作39檔個股共46次，獲利達4310萬元（約新台幣2億元）。



報導指出，中國證監會根據廖英強違法行為的事實、性質、情節與社會危害程度，依中國「證券法」第203條規定，決定全數沒收其4310萬元的違法炒股所得，並處以這一金額2倍的罰款，總金額達1.293億元。（編輯：邱國強/林克倫）1070506