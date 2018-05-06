（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）宜蘭縣消防局表示，2名中國大陸籍交換男大學生今天在宜蘭頭城外澳海灘戲水時不慎溺水，其中一人被救上岸經急救後仍命危；另一人自行游泳上岸，意識清楚。



宜蘭縣消防局下午4時獲報，頭城鎮濱海路二段外澳海灘有2名男子溺水，當地消防分隊隨即派遣救災人車艇，前往搶救。



消防局表示，這2名溺水男子都是彰化建國科技大學的中國大陸籍交換男大學生，其中21歲陸姓男子被衝浪客救上岸後，已經沒有生命徵象，另外21歲陳姓男子自行游泳上岸，意識清楚，隨後都被送往國立陽明大學附設醫院急救。



陽大附醫表示，陸男經搶救後雖已恢復呼吸心跳，但昏迷指數只有3，情況較不樂觀，已送往加護病房進一步醫治；陳男暫時沒有生命危險。



事發後，與陸男及陳男同行的師長及同學都趕往醫院，但對於案發經過都不願多表示意見。（編輯：張銘坤）1070506