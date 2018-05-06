工程提前完成 中市14萬戶逐步恢復供水中央社 (2018-05-06 20:20)
（中央社記者蘇木春、朱則瑋台中6日電）自來水公司為整合辦理「五合一工程」施作，台中市有11區自5日起停水施工，台灣自來水公司今天表示，因工程提前完成，加上配水池提前釋水，今晚將全面恢復供水。
台灣自來水公司整合辦理「五合一工程」施作，自5日上午起預計41小時停止供水進行施工，停水區域共有11個行政區，包括神岡、潭子、大雅、西屯、南屯、烏日、沙鹿、龍井、大肚、梧棲區等多個里，以及台中港區台中港、加工區及關連工業區、清水區等。
台水董事長郭俊銘說，原本預計明天早上8時才會復水，但因事前規劃做得好，提前復水。
郭俊銘說，今天下午3時左右包括潭子、神岡區、大雅、清水、沙鹿、梧棲、南屯、烏日等8區，約95%受影響戶已恢復正常供水。
其餘龍井區：新庄、南寮里、大肚區：自強、蔗蔀、瑞井里、西屯區：工業七路到工業四十八路，因位處大肚山脈高地區，計今天晚上10時就能全數恢復供水。
台灣自來水公司第四區管理處副處長曾良琳表示，因剛開始進行供水、水壓仍不穩定，停水區域還是要到6日晚間8時後，才能全數正常供水，目前各區加壓站都已啟動，希望能盡快恢復供水。
曾良琳說，此次能提前恢復供水，除工程事前準備充分，提前在6日凌晨4時完工外，另依規劃妥善運用大型配水池，包括中科等4個配水池，在工程完工後提前ˇ釋水進行供水，藉以增快復水作業。
曾良琳指出，台水公司採用自動監測系統，監控每區的供水狀況，加速管末端的空氣排除工作，讓各偏遠區間快速恢復供水。
台水估計，這次工程約導致12萬多戶停水，1萬多戶減壓供水，總計14萬戶受影響。台水在1、2個月前就開始規劃，做好施工的沙盤推演，也因此能讓整體施工時間大大提前。（編輯：陳清芳）1070506
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