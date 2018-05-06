日期:5月5日19：35，中超第9輪繼續進行，江蘇蘇寧坐鎮主場對陣長春亞泰。第32分鐘，特謝拉單刀破門，蘇寧1-0暫時領先亞泰。

蘇寧上輪聯賽遭恆大絕殺，但周中的足協杯淘汰權健晉級，賽季的前3個主場2勝1負，最近的2個主場勝泰達、5-1橫掃申花；亞泰上輪2-1爆冷擊敗了領頭羊上港，中超收穫了3連勝，賽季的前4個聯賽客場1勝1平2負，5-2大勝貴州是球隊的客場首勝。蘇寧和亞泰中超交手18次，蘇寧5勝5平8負處於下風，9個主場3勝1平5負同樣處於下風，上賽季遭亞泰雙殺。

比賽在雨中進行，在賽前升國旗奏國歌時雙方球員都為球童擋雨，場面顯得很溫馨 。比賽開始后，第4分鐘，客場作戰的亞泰率先迎來射門機會，伊哈洛中場長驅直入突破到禁區前沿，面對防守后內切后一腳低射，皮球擦著左側門柱飛出底線。第10分鐘，亞泰捲土重來，薛亞男長傳轉移，右路插上的伊哈洛帶球突入禁區，帕萊塔補防到位在伊哈洛射門之前化解了險情。第12分鐘，蘇寧隊前場斷球後分到黃紫昌，黃紫昌前場右路下底后倒三角回敲，跟上的吳曦禁區中路迎球勁射，皮球擊中橫樑彈出，蘇寧錯失破門良機。

隨著比賽進行，主場作戰的蘇寧逐漸佔據比賽主動，第15分鐘，李昂中場長傳到前場中路，博阿基耶得球后和黃紫昌打二過一配合，隨後博阿基耶大禁區前中路一腳貼地遠射，皮球稍稍偏出左側底線。第17分鐘，蘇寧繼續進攻，特謝拉禁區前左側得球后橫傳給博阿基耶，後者禁區弧頂處低平球傳球，黃紫昌插上大禁區右側大力抽射，禕凡倒地側撲將球撲出底線。第32分鐘，蘇寧打破場上僵局！后場中路吉翔送出精準長傳，中圈區域博阿基耶一記直塞，特謝拉插上形成單刀機會，面對亞泰門將禕凡，特謝拉殺入禁區后冷靜一腳挑射得手！蘇寧1-0領先亞泰！

第39分鐘，亞泰獲得禁區外左側45°區域的自由球機會，范曉冬挑到門前，顧超單臂拍出皮球到禁區外，禁區外中路薛亞男來抽一腳遠射高出橫樑。第45分鐘，田依濃干擾伊哈洛快發自由球吃到一張黃牌。亞泰定位球開出被顧超沒收。上半場比賽結束，蘇寧1-0暫時領先亞泰。

進球信息：

第一球：江蘇蘇寧：第32分鐘，特謝拉單刀破門；

雙方陣容：

江蘇蘇寧：1-顧超；5-周雲，29-帕萊塔，2-李昂，24-吉翔；3-田依濃，11-謝鵬飛，22-吳曦，32-黃紫昌（U23）；10-特謝拉、38-博阿基耶

替補：28-楊笑天、8-劉建業，12-張曉彬，16-高天意（U23），23-李海濤（U23），33-汪嵩，18-張凌峰（U23）

長春亞泰：13-禕凡；6-薛亞男、15-孫捷、4-於睿、17-范曉冬；29-譚龍、32-李光、21-何超（U23）、7-馬里尼奧；10-維貝、9-伊哈洛

替補：19-曹紫珩，23-吳亞軻、20-譚天澄、22-李尚、30-趙鳴宇（U23）、33-張笑飛、31-程長城

（旺旺）