日期:5月6日18時30分（義大利當地時間12時30分），意甲第36輪開始1場較量，國際米蘭客場4比0完勝烏迪內斯。拉諾基亞首開紀錄，拉菲尼亞打進處子球，伊卡爾迪打進本賽季意甲第28球。布羅佐維奇2次助攻。下半時一開始，布羅佐維奇造成烏迪內斯中場福法納被罰下。博爾哈-巴萊羅再下一城，替補卡拉莫打中橫樑。

出戰舊主的斯帕萊蒂更換3名首發，丹布羅西奧和貝西諾停賽，達爾貝特和博爾哈-巴萊羅出戰。米蘭達賽前熱身時受傷，拉諾基亞獲得機會。前場攻擊組合沒有變化。烏迪內斯正為保級而戰，圖多爾是該隊本賽季第3位主帥，上輪處子戰3比3戰平已經降級的貝內文托，終結11連敗，拿到近13輪第2分，如果本輪再不勝，將追平1951年和2006年連續14輪意甲不勝的俱樂部紀錄。本賽季烏迪內斯在客場擊敗國米，但主場對國米已經4連敗。

開場5分鐘，坎塞洛右側底線附近自由球傳中，佩里希奇後點距門8米處頭槌攻門，達尼洛門線頂出！坎塞洛右路低傳，坎德雷瓦前點順勢推射被比薩里倒地封出。布羅佐維奇中路直傳，伊卡爾迪在門前10米處轉身低射被比薩里得到。國米第12分鐘取得領先！布羅佐維奇左側開出角球，拉諾基亞前點距門4米處頭槌蹭進遠角，1比0。

國米左側角球未被頂出禁區，坎塞洛後點距門12米處凌空勾射偏出遠角。伊卡爾迪左肋幾乎形成單刀，比薩里衝出禁區下鏟破壞，佩里希奇禁區角外沿直接吊射空門，又是達尼洛門前解圍！拉菲尼亞左路傳中，貝赫拉米漏頂，坎塞洛後點距門10米處凌空抽射偏出近門柱。威德默右路下底挑傳，貝赫拉米在門前8米處頭槌高出。烏迪內斯快開自由球反擊，德保羅中圈精準直塞，拉薩尼亞單刀距門13米處左腳外腳背彈射被漢達諾維奇伸左腳擋出！

佩里希奇接應拉菲尼亞右肋橫傳，禁區前沿推射被比薩里沒收。布羅佐維奇左側距門28米處主罰自由球被比薩里封出近角。國米第43分鐘擴大比分！坎塞洛右側擲入邊線球，伊卡爾迪倚人轉身鏟傳，拉菲尼亞插上捅過後衛，處在越位位置的坎德雷瓦將球讓過，拉菲尼亞右肋突入禁區，在門前10米處左腳推射入近角，2比0。國米3分鐘后又下一城！布羅佐維奇后場60米長傳，伊卡爾迪突入禁區右側晃開薩米爾，在門前10米處推射入近角，3比0。

上半時兩隊射正次數相距懸殊（1比10）。下半時開始37秒，德保羅左路直塞禁區，拉薩尼亞在門前10米處左腳掃射偏出遠門柱。國米49分鐘獲得人數優勢，福法納踩踏布羅佐維奇，主裁判馬佐萊尼得到VAR提示，到場邊觀看回放后出示紅牌！圖多爾馬上用巴拉克換下德保羅。巴利奇左路直傳禁區，拉薩尼亞在門前12米處左腳低射偏出近門柱。巴利奇在門前27米處低射被漢達諾維奇得到。

達爾貝特出現抽筋，桑頓替補出場。國米第71分鐘錦上添花，坎塞洛右路回敲，佩里希奇在門前22米處左腳低射蹭對方球員變線，博爾哈-巴萊羅後點禁區邊緣停球推射從威德默襠下入遠角，4比0。巴利奇禁區左側斜射偏出遠門柱。布羅佐維奇策動反擊，坎德雷瓦突入禁區右側斜射偏出遠門柱，隨後他被卡拉莫換下；拉菲尼亞被埃德爾換下。國米第87分鐘錯過進球，埃德爾右路反擊挑傳，卡拉莫胸部停球距門9米處左腳凌空抽射擊中橫樑彈回！

國際米蘭（4-2-3-1)：1-漢達諾維奇/7-坎塞洛，37-什克里尼亞爾，13-拉諾基亞，29-達爾貝特(69'桑頓)/20-博爾哈-巴萊羅，77-布羅佐維奇/87-坎德雷瓦(79'卡拉莫)，8-拉菲尼亞(84'埃德爾)，44-佩里希奇/9-伊卡爾迪

(馬舸)