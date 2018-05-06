原標題：如果特朗普「撕毀」伊朗核協議，這個世界將面對什麼？

這周，全世界都在忐忑地等待特朗普做出一個重大決定。

今年1月份，特朗普表示，美國將在5月12日之前做出是否「退出」伊朗核協議的決定，除非國會和歐洲盟友解決核協議中的「災難性缺陷」。

等等，伊朗核協議是啥？

該協議是於2015年在奧巴馬政府時期簽訂的，在聯合國安理會上獲得五個常任理事國的一致通過。

根據該協議，伊朗同意在未來的十年內限制核計劃的發展，以換取聯合國解除對其長期以來的制裁。

也就是說，這項協議可以在2025年前管控伊朗核力量。

眾所周知，特朗普常常公開標榜自己「反核」的堅定立場。但是，在伊朗核問題上，為啥他一反常態了呢？

特朗普抱怨稱，這一協議只限制了伊朗在一定時間內的核活動，並未能阻止其彈道導彈的發展。

他還認為，該協議為伊朗提供了1000億美元意外之財，被其用作購買武器、支持恐怖活動和壓迫整個中東地區的基金。

簡單來說，就是特朗普認為這項協議是一紙不划算的空文，效果甚微還得賠錢。

上周一，以色列總理內塔尼亞胡發表了一段火上澆油的電視講話，指控伊朗其實一直在發展核武，瞞騙國際社會。

伊朗隨即否認了這一指控，但白宮充耳不聞，稱以色列提供了「具有說服力的新資料」。

特朗普的態度急壞了他的歐盟小夥伴們。

畢竟，伊朗作為苦心經營數十年的周邊國家，歐盟可不希望將多年努力付之一炬。

於是，4月下旬，法國總統馬克龍和德國總理默克爾相繼訪美，試圖說服特朗普不要退出協議，只需修復協議中的bug就行。

周六，英國首相特蕾莎·梅又跟特朗普通了個電話談伊朗核問題，特朗普承諾將確保伊朗永遠不會獲得核武器。

那麼，如果特朗普真的退出伊朗核協議，世界會發生什麼？

據《華盛頓郵報》報導，如果美國「退群」，特朗普可能會重新實施對伊朗的制裁，美國政府和企業將收縮和關閉與伊朗的業務，比如減少從伊朗購買石油等。

英德法已經表示，即使美國撤出，他們也不打算退出該協議。但是，全球金融體系都與紐約緊密相連，其他國家很難繼續與伊朗展開業務而不受美國制裁的影響。

例如，美國母公司擁有或控制的歐洲企業如果不切斷與伊朗的來往，將違反制裁。

獨立報表示，美國制裁導致的結果顯而易見。考慮到美國的懲罰性措施，國際銀行和主要金融機構都將不再熱衷於與伊朗做生意

伊朗外交部長扎里夫上周告訴美聯社，伊朗領導人表示，如果特朗普退出，伊朗很有可能廢棄核協議。

有分析稱，一旦伊朗核協議瓦解，伊朗將不再受國際原子能機構檢查制度的約束。

該協議擴大了國際原子能機構進入伊朗核場址的機會，並允許檢查人員視察跟核燃料相關的所有環節，緊急通知並進入核場址的所有建築物，以及從軍事場所獲取樣本。

在形勢複雜的中東地區，沙特和以色列都對伊朗的崛起心懷芥蒂，三國之間的博弈由來已久。

有分析稱，核協議阻止了權力鬥爭的惡化和公開。如果特朗普「毀約」，中東局勢的變化也將引起不少國家的擔憂和重視。