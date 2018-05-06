創作女歌手開「內疚告解室」 歌迷紛紛來粉專「告解」NOWnews今日新聞 (2018-05-06 20:35)
忠義基金會昨（5）日在花博公園花海廣場，舉辦第六屆和幸福作伴「帶我尋家趣」義賣園遊會，愛心大使孫盛希特別到場，提供二手衣支持義賣，呼籲社會大眾一起成為明亮星宿，照亮失依兒等待收養的尋家路。
孫盛希除了在公益活動現場演唱〈Never Lose Your Smile〉以及〈跟你住〉，用音樂勉勵弱勢兒童們，也鼓勵更多民眾來支持忠義基金會的公益活動，她特別扛了一整箱自己的打歌服、二手衣等到現場義賣，一瞬間就被現場民眾與特別前來的歌迷搶購，除了有女生開心挑選之外，更有男歌迷搶了孫盛希穿過的「帶我尋家趣」活動T-Shirt，忠於「原味」，也搶了超緊身毛衣，笑說要帶回家給另一半穿，現場笑聲不斷。
▲歌迷瘋搶孫盛希(右二)二手衣。（圖／滾石音樂提供,2018.05.06）
孫盛希5月4日新上架的歌曲〈內疚〉，是一首坦白所有女人渴望心跳自由的追求，越純真越罪惡，越誠實越內疚。這首〈內疚〉發表三天，就有許多朋友來孫盛希的臉書粉絲專頁「告解」。看到如此多的朋友有這麼多內心故事，孫盛希將開啟「孫盛希的內疚告解室」活動，要讓更多朋友有機會一同來分享故事，選擇透過「告解」來化開「內疚」。
關鍵字：
上一則：愛心不落人後 孫盛希用音樂挺公益
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
自爆27歲還是處女！ 美女主播：超想交男朋友【NOWnews今日新聞】
林佑星爆秘婚再吃嫩妹 新歡懷孕3個月再度當爸【NOWnews今日新聞】
「越南林志玲」好熱！ 公園遛愛犬放送雪乳【NOWnews今日新聞】
文汶歸寧宴席開百桌 親吐心聲：婚後生活一點都不好【NOWnews今日新聞】
女偶像勾人夫上摩鐵偷情 慘遭經紀公司解約【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》