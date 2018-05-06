▲愛心大使孫盛希提供二手衣支持義賣。（圖／滾石音樂提供,2018.05.06）

忠義基金會昨（5）日在花博公園花海廣場，舉辦第六屆和幸福作伴「帶我尋家趣」義賣園遊會，愛心大使孫盛希特別到場，提供二手衣支持義賣，呼籲社會大眾一起成為明亮星宿，照亮失依兒等待收養的尋家路。

孫盛希除了在公益活動現場演唱〈Never Lose Your Smile〉以及〈跟你住〉，用音樂勉勵弱勢兒童們，也鼓勵更多民眾來支持忠義基金會的公益活動，她特別扛了一整箱自己的打歌服、二手衣等到現場義賣，一瞬間就被現場民眾與特別前來的歌迷搶購，除了有女生開心挑選之外，更有男歌迷搶了孫盛希穿過的「帶我尋家趣」活動T-Shirt，忠於「原味」，也搶了超緊身毛衣，笑說要帶回家給另一半穿，現場笑聲不斷。

▲歌迷瘋搶孫盛希(右二)二手衣。（圖／滾石音樂提供,2018.05.06）

孫盛希5月4日新上架的歌曲〈內疚〉，是一首坦白所有女人渴望心跳自由的追求，越純真越罪惡，越誠實越內疚。這首〈內疚〉發表三天，就有許多朋友來孫盛希的臉書粉絲專頁「告解」。看到如此多的朋友有這麼多內心故事，孫盛希將開啟「孫盛希的內疚告解室」活動，要讓更多朋友有機會一同來分享故事，選擇透過「告解」來化開「內疚」。