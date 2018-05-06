原標題：10家尼泊爾書店加入「中華書苑」連鎖書店體系



部分簽約的書店代表合影。 張晨翼 攝

中新網加德滿都5月6日電 (記者 張晨翼)喜馬拉雅書店、帕坦書店等10家尼泊爾書店6日正式加入「中華書苑」連鎖書店體系。

「中華書苑」是由中國西藏天利經濟文化發展有限公司在尼泊爾投資設立的圖書音像旗艦店，也是尼泊爾天利出版文化公司的發行單位。

位於博達哈大寶塔地區的「中華書苑」總部展示展銷數萬冊來自中國知名出版社的圖書及音像製品，語言涉及漢語、尼泊爾語、英語、藏語等。此外，西藏人民出版社、西藏藏文古籍出版社、雪域音像電子出版社、中譯出版社、北京語言大學出版社等機構也在「中華書苑」設立了專架，共同打造尼泊爾中國圖書中心。

尼泊爾天利出版文化公司總經理陳小雙在致辭中表示，所有連鎖書店採用統一形象，由「中華書苑」統一供貨、統一管理。同時，還計劃與博卡拉、藍毗尼等地區的書店合作，使得連鎖書店的總數達到15家。

尼泊爾學院秘書長吉瑞表示，尼中兩國關係向來緊密。「中華書苑」連鎖書店的建立，能讓尼泊爾讀者更好、更便捷地了解中國文化及中國的發展經驗。

當日，尼泊爾天利出版文化公司還向特裡布文大學中央圖書館、加德滿都大學中央圖書館、加德滿都谷地公共圖書館贈送了圖書。「火與土」景德鎮藏文化陶瓷展同日也在「中華書苑」總部開幕。

中國駐尼泊爾大使館文化處主任次旦白姆、尼泊爾中國文化中心主任尹坤松、尼泊爾出版業及書店聯合會秘書長潘迪等參加了當日的活動。(完)