▲「娘，一路走好」男大生休學照顧癌末母，憾未撐過母親節。（圖／翻攝自衛生福利部彰化醫院臉書）

「這可能是我陪媽媽的最後一個母親節！」年僅 19 歲的劉信鴻，今年初得知母親罹患頷腺癌末期，癌細胞已經擴散，便決定放棄才剛考上的大學，毅然決然的休學回家照顧母親，希望能好好陪她走完人生最後一段路。不料，母親仍不敵病魔，於今（ 6 ）日上午病逝，留下無法過「最後一個母親節」的遺憾。

劉信鴻的母親 2016 年間發現左下顎處出現小腫塊，第一次檢查結果為良性，怎料隔了一年腫瘤迅速變大，到衛福部彰化醫院切除並做病理切片才得知罹患癌症末期，癌細胞已擴散。劉信鴻清楚所剩時間不多，便決定休學好好陪伴母親，平時不僅替母親按摩、擦身體，還會趁著母親清醒時摸摸她、親親她，母子情深羨煞旁人。

▲劉信鴻得知母親癌末消息，毅然決然休學，把握所剩無幾的時間全心陪伴母親。（圖／翻攝自衛生福利部彰化醫院臉書）

劉信鴻表示，媽媽態度積極正面，不會因罹癌而怨恨、發脾氣，只淡淡地說「生命是無限的，每個階段都有不一樣的任務，今生發病，或許是前世種下的因，不需要怨懟」。而劉信鴻不捨母親為病所苦，常常虔誠向佛祖祈求減輕媽媽痛苦；雖然家人篤信佛教，對死亡不忌諱，但他仍無奈感嘆「花開花謝總有時，緣起緣滅不由人」。

母親節即將到來，劉信鴻的母親卻在今日上午 8 時 27 分離世，他在臉書寫下「娘，一路走好」，讓大批網友感到既不捨又心疼，紛紛留言替他加油打氣，要他節哀、加油。