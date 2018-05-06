文／MOOK景點家編輯部整理報導



下週一（7日）風向轉為西南風，白天悶熱如夏，高溫普遍在32到34度，台東大武甚至有焚風發生的機率；水氣開始增多，山區出現午後雷陣雨的機率提高、範圍也擴大，有機會影響到部分東半部的平地。

下週一（7日）風向轉為西南風，白天悶熱如夏，高溫普遍在32到34度 (圖／中央氣象局，以下同)

下週一（7日）風向轉為西南風，白天悶熱如夏，高溫普遍在32到34度 (圖／中央氣象局，以下同)

週二、週三開始受到鋒面影響

週二、週三開始受到鋒面影響

氣溫從週二開始下降

氣溫從週二開始下降

週二（8日）、週三（9日）受到鋒面影響，全台各地有局部大雨發生的機率，並伴隨有打雷現象；週二清晨西半部沿海地區將開始有局部陣雨或雷雨，白天隨著鋒面移入，降雨範圍逐漸擴大至全台有雨；週三隨著鋒面往南移，局部地區雨勢稍緩，但各地降雨機率仍高。這波鋒面移動速度較上一波緩慢，結構也比較完整，短時強降水及劇烈天氣（雷擊、強風、冰雹等）機率相當高。週四（10日）鋒面逐漸遠離，北台灣降雨趨緩，中南部及花東地區仍有短暫陣雨或雷雨。週五至週日（11日至13日）隨著鋒面遠離，天氣又恢復為穩定的型態，各地大多為多雲的天氣，東半部地區有局部短暫陣雨，午後西半部地區有局部短暫雷陣雨。14日至16日持續為午後雷陣雨的天氣型態；時序進入梅雨季及汛期，外出可以隨時留意最新氣象資訊。

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