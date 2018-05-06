社團法人台灣信徹蓮池功德會舉辦母親楷模表揚活動大成報 (2018-05-06 19:40)
舉辦活動的社團法人台灣信徹蓮池功德會暨財團法人休休文教基金會自99年起每年母親節舉辦表揚活動，獲表揚的母親皆為設籍且實際居住於高雄市，親身教養子女且近 3 年(104年至106年)未曾接受官方表揚，由高雄市各區公所或單位提報具體優良事蹟(樂觀積極面對特殊困境)之母親。今年度共有26位各界推薦母親楷模接受表揚，本次表揚母親楷模最年長的是現年99歲住楠梓區的母親楷模林蔡好(前副市長林益仁之母)，不但培育出3位博士也樂觀積極安排自己生活，99歲高齡仍喜歡唱歌、種菜、養雞並和鄰里分享，在表揚活動當天也願意高歌一曲與大家同樂。
表揚獲獎的26位母親分別為林蔡好、陳柯緣、李芬、詹明玉、王玉珍、吳周玉葉、吳簡晃、吳鳳綿、李曾仙枝、蔡余金桂、郭曾景草、陳胡春英、張桂英、余慕蘭、蔣美員、何金好、孫瑞芝、李美錦、徐小萍、陳家妤、陳愛華、陳蓮、邵湘淇、陳玉雲、陳寶珊、黎美娟，其中還有5位新住民（越南、柬埔寨、大陸）母親，皆是面臨困境仍逆境向上辛苦培育子女的堅毅母親。功德會理事長天瀅師父說功德會運用善款，每年辦理母親節表揚活動回饋社會，每位獲推薦的母親，功德會皆親自家訪並錄製影片，使獲表揚的母親除能獲得獎狀、彩帶、祝賀金之外，還有功德會精心製作撰述母親楷模具體事蹟的母親小書和DVD光碟片作為紀念，每位獲獎者及家人收到這些禮物都感受到功德會的用心，更有數位獲獎的母親紛紛捐出功德會頒發的祝賀金，交由功德會賡續做慈善公益，表揚現場充滿愛與善，活動也安排子女向母親奉茶並合影留念，現場氣氛溫馨感人。
社團法人台灣信徹蓮池功德會成立至今，長期推動在地關懷與社區服務工作，除配合高雄市政府社會局設立兒少、新住民及老人社區服務據點外，也積極從事弱勢家庭關懷服務如：個案關懷訪視輔導、學童課後陪伴、親職成長團體等，也透過各項培力課程，如：牛角鬆筋婦女就創業培力，輔導弱勢家庭媽媽們擁有一技之長，增加媽媽們的自信和所得，改善家庭經濟。這些服務都在幫助家庭中辛苦的母親，強化家庭親職功能，與政府一同協力合作建構社會安全網並預防社會問題發生！功德會理事長天瀅師父強調每位獲得表揚的母親背後都有動人的生命故事，功德會透過表揚其事蹟，彰顯社會正面增強之力量、宣導母親對於家庭的重要性，使社會大眾重視女性所擔任的重要角色，培養兩性互相尊重、溫馨祥和的社會。
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