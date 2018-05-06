【大成報記者吉雄世╱高雄報導】如果您還不知什麼是「區塊鏈」，那你就落伍了！《顛覆式創新~區塊鏈將如何改變世界》新書發表會5月6日(日)下午二點於高雄福華名品地下一樓舉行，三位作者潘運良、曹靈波、陳博君同臺亮相，為新書簽名，並向大眾推薦繼蒸汽機、電力、互聯網之後，下一代顛覆性核心技術區塊鏈的未來遠景。近幾年崛起的「區塊鏈」，是一種分散式資料庫，通過去中心化、去信任的方式，集體維護一個可靠的資料庫，進而衍生出數字貨幣產業，其涵蓋範圍相當廣泛。究竟區塊鏈是再一次為人類帶來對更美好未來的希望，還是因為希望的火種自古存在而產生了區塊鏈，不管如何，區塊鏈的時代就是來臨了，擋也擋不住，它在我們對人類道德和信任機制開始感到迷茫甚至失望時，打開了一個新的基於信任的世界之窗。舉例而言，在一個有100人口的村子裡，A向B借了1000元，傳統方式是雙方自己記帳或通過族長、銀行等所謂「中心」記帳，但區塊鏈方式則是由村裡其他98個人共同記帳，少了銀行這個可能不可靠的「中心」，交易被篡改的可能性微乎其微。數字貨幣產業中，有多種不同的虛擬貨幣在市場上流通，而知名度最高的非比特幣莫屬，截至今年4月18日，比特幣的價格是8105美金/個，目前市場流通的比特幣數量超過1698萬個，市值約1376億美金。區塊鏈的底層架構是數學邏輯，中層思想是哲學思考，最高層面是神學信仰。區塊鏈技術被認為是繼蒸汽機、電力、互聯網之後，下一代顛覆性的核心技術，全球區塊鏈資產前100項目市值迄今超過4000億美元，數字貨幣產業涵蓋範圍廣泛，全球總市值最高曾一度突破8000億美元水準。該書作者表示，蒸汽機釋放了人們的生產力，電力解決了人們的生活需求，互聯網徹底改變了資訊傳遞的方式，區塊鏈作為結構信任的機器，將可能徹底改變整個人類社會價值傳遞的方式，信任機制將成為區塊鏈的核心，人類從「道德信任」走到「制度信任」，現在則開始走向「機器信任」，也意味價值互聯網時代的來臨。區塊鏈的技術特點包括分散式去中心化、無需信任平臺、不可以篡改和加密安全、建構可靠的互聯網系統，代表區塊鏈的去中心化、公開透明、安全可靠、開放共識；根據區塊鏈不同技術特點，可應用在農業、醫療、文創等不同行業，可說與所有人的生活息息相關，身為現代人，不可不知何謂「區塊鏈」