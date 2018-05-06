【大成報記者張立明／雲林縣報導】小手牽大手─雲林縣大埤鄉仁和國小讓溫馨充滿社區！五月是充滿溫馨的月份，仁和國小今年特別「溫馨稻香‧感恩有您」活動，結合大埤鄉農會、三結社區，一起讓溫馨的氛圍走出校園、瀰漫於社區中。校長洪千惠表示，在台灣各地很多人僅只知道大埤鄉是「酸菜的故鄉」，卻不曉得大埤鄉稻米產量也稱得上是全國數一數二的區域。因此，大埤鄉農會的家政農業推廣志工，特別帶著現場所有參與的學生、家長與民眾，一起用家政媽媽所料理的酸菜，現場製作充滿在地美味的刈包。高年級的學生更在社區志工的帶領下，將略有溫度的米粉糰，透過擦板搓出美味好吃的米苔目，透過手作學習現在已難得看見的在地米食文化。除了透過米食的推廣，讓學生與社區民眾一起實踐「動手做，做中學」的生活哲學外，學生亦陸續上台進行舞蹈與音樂的成果表演。低年級所帶來的「小小種子長大了」，所有的動作皆由學生自己創作而成，講述的是一群種子從發芽到生長的過程，在簡單的旋律中敘說著學生的創意與想像；高年級的樂隊是今年雲林縣音樂比賽直笛乙組的全國冠軍，不同年級所帶來各具特色的表演讓現場來賓都稱讚不已；一年級的丹青也特別將自己平日的畫作帶到現場來展示，辦理一個小型的個人特展……各種動靜態表演都各具特色，展現出這座小型學校與眾不同的創意與活力。丹青說，今天很高興，能夠有這樣的機會，跟大家一起分享我的作品，希望所有看到我的作品的人都能快樂、幸福！高年級的芸慈，其母親今天也特別請假與芸慈一起參加活動，芸慈在拿起麥克風時也貼心地說，今天要祝福所有的母親，母親節快樂，也祝福所有的阿嬤，您們也辛苦了，祝福大家母親節快樂。六年級的伽睿表示，我以前從來沒有自己製作過米苔目，透過這樣的體驗活動讓我更了解故鄉的特色，讓我更喜歡自己的家鄉！今天還另外結合行動載具，讓參與的民眾一起體驗M-bot機器人、雲端教育平台、AR實境等，另外還有四健會的會員招募活動、家政班志工量血壓活動……等。仁和國小小手牽大手，讓溫馨的氛圍走出校園，透過多樣的活動，讓自己與生活的家鄉擁有一個溫馨又有活力的一天。