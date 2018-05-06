高雄福華名品愛獻媽咪 購美麗 文藝、舒壓、美食一次到位大成報 (2018-05-06 19:21)
5月6日(日)下午2:00於高雄福華名品B1F想生活FORMULA LIFE多功能教室舉辦文藝、健診、甜點烘焙手作活動，據高雄福華名品促銷課課長陳鈞鴻表示:喜愛吸收新資訊的文青媽媽可參加由華巍藝術新聞主辦《顛覆式創新~區塊鏈將如何改變世界》新書發布會活動，高雄福華名品為全台首站，特別邀請三位作者潘運良、曹靈波、陳博君其中二位曹靈波、陳博君老師出席亮相新書簽名會活動，並向大眾推薦繼蒸汽機、電力、互聯網之後，下一代顛覆性核心技術區塊鏈的未來遠景，區塊鏈的技術特點包括分散式去中心化、無需信任平臺、不可以篡改和加密安全、建構可靠的互聯網系統，代表區塊鏈的去中心化、公開透明、安全可靠、開放共識；根據區塊鏈不同技術特點，可應用在農業、醫療、文創等不同行業，可說與所有人的生活息息相關，身為現代人，不可不知何謂「區塊鏈」 與趨勢同步接軌就趁現在。
這次特別邀請黃耆中醫診所游能鴻、張廷祿、劉有明中醫師前來為辛勞的媽咪健康把關，近來生活壓力倍增，媽媽們對於身體健康便會疏於管理，也因此特別在母親節前夕，舉辦免費健診活動，讓常年辛勞的長輩前來動一動，透過中醫師的把脈、理療按摩、骨質舒鬆檢測，讓長輩們透過經絡舒壓方式改善睡眠品質及健康。若是甜點控的媽咪就可利用週末帶著小朋友前來參加「小小烘焙師生手作甜點入門班」的課程，由長相甜美的微烘廣場負責人淑微老師指導小朋友在兩個小時內就可以輕鬆做出美味可口的手作餅乾，讓媽咪可以利用這兩小時的空檔前去參加新書發表會及中醫健診活動，還可以吃到小朋友親手作的甜點，參加活動的媽媽們都表示:這次
真的是文藝、舒壓、美食一次到位的精彩提案。
前來參加的小朋友楊程程表示:這次做的手工餅乾要送給親愛的媽咪當母親節禮物，要用甜點「甜寵媽咪」讓現場的楊媽媽感受到女兒100%的心意，相當的開心！趁著周末假日不妨全家一起來逛逛，享受與家人一起購物的新樂趣。
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上一則：悍將新秀楊晉豪持續復健中
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