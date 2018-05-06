為七星潭防風林辦趴慶生（2）中央社 (2018-05-06 20:30)
「花蓮綠色長城」之稱的濱海防風保安林，其中位於七星潭編號2618號防風林已成立80年，林務局花蓮林區管理處6日舉辦「守護者的海森趴」活動，除為2618號防風林慶生，也讓民眾更認識海岸保安林。（花蓮林區管理處提供）中央社記者李先鳳傳真 107年5月6日
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