愛心不落人後 孫盛希用音樂挺公益中央社 (2018-05-06 20:30)
滾石創作女歌手孫盛希（左2）擔任忠義社福基金會愛心大使，日前帶著打歌服、二手衣出席活動義賣，更獻唱歌曲用音樂支持公益。（滾石唱片提供）中央社記者江佩凌傳真 107年5月6日
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- J’code真愛密碼 聰明雞靈黃金彌月木盒-0.1錢
- OSAMA王樣極緻316不鏽鋼平蓋調理湯鍋三件組內鍋
- eq:iq--真皮素面低跟鞋-經典黑
- 【光彩珠寶】婚戒 日本鉑金結婚戒指 女戒(幸福花嫁)
- BuyJM機能性扶手6段調整鐵腳辦公椅/電腦椅66x66x120公分-DI
- 【義大利Famttini-現代灰紋】特大四件式頂級純正天絲兩用被
- 【Givenchy】Pi Neo 超越未來新π男性淡香水(100ml)
- SEIKO Presage 羅馬時光開芯機械女錶-藍/34mm 4R38-01A0B(S
- 【發現者】Q7 1080P SONY IMX322 CMOS(贈送16G記憶卡+自拍
- 【NEW BALANCE】休閒鞋 紐巴倫 ML574 復古 男鞋 低筒 運動
自爆27歲還是處女！ 美女主播：超想交男朋友【NOWnews今日新聞】
林佑星爆秘婚再吃嫩妹 新歡懷孕3個月再度當爸【NOWnews今日新聞】
「越南林志玲」好熱！ 公園遛愛犬放送雪乳【NOWnews今日新聞】
文汶歸寧宴席開百桌 親吐心聲：婚後生活一點都不好【NOWnews今日新聞】
女偶像勾人夫上摩鐵偷情 慘遭經紀公司解約【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》