（中央社記者潘智義台北2018年5月6日電）亞洲開發銀行（Asian Development Bank）51週年年會於今年5月3日至6日一連4天在菲律賓馬尼拉召開，中國信託商業銀行董事長童兆勤率領銀行高階主管出席。



中國信託金融控股公司（2891）旗下中國信託商業銀行今天發布新聞指出，延續創辦人辜濂松過去積極參與國際經貿組織、關注國際金融業務交流，且呼應政府新南向政策，童兆勤率領銀行高階主管出席亞洲開發銀行年會，分別與德國、荷蘭、印度、印尼、日本、菲律賓等各國銀行高層進行雙邊會談。



童兆勤在亞洲開發銀行51週年年會期間，拜會菲律賓中央銀行總裁艾斯畢尼拉（Nestor A. Espenilla, Jr.）時表示，中國信託銀行是台灣民營銀行中最國際化的金融機構，看好菲律賓的經濟潛力及發展前景，1995年中國信託就將銀行海外版圖延伸至菲律賓，是最早前進菲律賓設點的台灣銀行業者。



童兆勤說，中國信託銀行目前於菲律賓設有子行及25家分行，其中14家位於馬尼拉，提供台商及當地企業資金需求，菲律賓中央銀行總裁艾斯畢尼拉也對中國信託銀行的國際化及在地化深表認同。



亞洲開發銀行這屆年會特地回到總部菲律賓舉辦，象徵區域金融合作邁入新的里程碑。今年與會來賓，包含會員國的財政部、中央銀行、政府官員、金融機構、民營企業、國際組織、學者等約3000名代表。



這屆年會議題包含全球化、亞洲工作機會、金融科技、氣候變遷、增加婦女在企業的機會、提升年長者的科技使用、運用有效方式促成包容性成長。



亞洲開發銀行成立於1966年，主要目的為協助開發中會員國的經濟及社會發展，是亞洲地區最重要的國際經貿組織之一，會員國從最初31國，至今已涵蓋亞太地區48個及非亞太地區19個共計67個會員經濟體。