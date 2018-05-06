四葉草公開超夢幻香閨 靈感一來「不讓你睡」狂創作NOWnews今日新聞 (2018-05-06 20:15)
「大馬女神」四葉草最新作品〈小房間〉MV上架，歌曲描述在小房間裡頭透過音樂創作，「安慰別人 ，也安慰自己」。每個人內心都有屬於自己的空間，像是有個人陪伴著，不需要面對小房間外的複雜世界、不用偽裝自己，累了有一個歸屬，從中獲得安全感。
在四葉草十七歲時，因拍攝〈伸出圓手〉MV，出借自己的香閨，當拍攝場景，女神的香閨一系列粉色，充滿夢幻的公主風，果然和四葉草的形象很搭。四葉草說：「之前喜歡房間是粉色公主風格，現在隨著年紀增長，喜歡白色簡約風，最久長達半年沒回家，因為不常回家所以家裡很整齊，只要有在家幾乎每天會打掃，有時候一天打掃七、八次，因為想事情太專心，忘記是不是有掃過，進房一定要先洗腳，要洗完澡才上床，不會在床上吃東西，睡覺怕有螞蟻。會在房間上網創作，有時靈感一來會整晚都不睡。」
近期四葉草準備台北華山Legacy《草草鬧鬧》讚聲演唱會，演唱會除了自己的必唱夯歌〈好想你〉之外，會挑戰輕搖滾的翻唱歌曲，希望粉絲來現場，一起朝聖大馬女神的魅力。
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