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火箭VS爵士

推薦：火箭讓5.5勝(爵士輸盤)

因為英格爾斯和爵士替補的超常發揮，火箭第2場意外輸球，上半場曾落後22分但4分半鍾就追平，且是在3分沒開情況下，無奈最後時刻遺憾落敗。但追分勢頭體現聯盟第一的戰鬥力，調整起來超級快。上輪客場火箭針對爵士的英格爾斯與替補席做出回應，前者全場只得6分，替補也被打爆！更重要的是壓制著大哥和英格爾斯的命中率超級低，這才是成功。

昨天火箭第一節就打花爵士，雖然最後只贏21分，但第三節曾領先38分之多，爵士主場氣氛雖然好，但從實力看火箭強太多。只要火箭不失常，爵士機會不大，近7次交手火箭6勝1負，贏球皆贏盤，勝率和贏盤率都達到85.7%，而且其中三次客場都凈勝爵士11分以上！本場讓分和上場不同，4.5和5.5以及有些渠道6.5分，相對在正常範圍，所以我更相信火箭。

盧比奧因傷繼續在觀察（升級為出戰成疑），阿里扎和塔克攻防不錯，英格爾斯和費沃斯上一場被防的只得到6分和2分。米切爾這兩場打鐵27次，命中率都低於30%，保羅和哈登一直穩定，後衛被完爆；戈貝爾是爵士唯一強點，但被卡佩拉限制，而保羅哈登的喂餅能力強！替補對比：戈登上場砍25分，一人打爆爵士替補，希望明天他能有15+入賬就可以。

競彩開出火箭讓5.5分(比早上降1分)，對比上一場上調一點，無疑是對火箭的莫大信任，火箭肯定不想再次回到鹽湖城，這場對他們至關重要，尤其是對保羅更是不能放鬆，畢竟西決地板就在眼前。無論從交手戰績、人員配置和球星數，火箭優勢很大！當然也有可能卡盤，但追火箭勢必是當下首選！

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