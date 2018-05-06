據爆料，今天凌晨，馬化騰回應了關於《騰訊沒有夢想》一文的「批評」。微信聊天截圖顯示，馬化騰表示自己看到了此文，並稱「有批評蠻好」。

馬化騰稱投資的原因是從騰訊核心優勢出發，從QQ開始就意識到社交產品的核心優勢是流量。除了自主開拓多條事業線利用好這些流量以外，把不核心的、不專業的項目通過投資交給其他更合適的團隊去做，如此更能將資源利用和效益最大化。

歷史也總是告誡我們要重視新的團隊，不可能什麼事都能自己做； 關於產品，這也是我們一直在反思的。拋開眾多項目導致的精力原因，確實需要產品團隊有更大的決心和耐心做出更優秀的產品。因為這也是我的初心。從寫第一行代碼開始，我的理想都是如何做出最好的產品，而不是賺多少錢，這點我相信公司很多同事都是這樣想的。