笑笑原文如下：

詳細點就是。慧慧一直在管德雲色粉絲貼吧這塊。去年年底被外面公關搞得最凶時候爆發第一次抑鬱症，後面去醫院查出重度，換了平台後好了很多就結婚了。上個月突然復發，去廣州專門治療，治療期間一直胡思亂想情緒不穩定（自殺），她和醫生商議后決定徹底斷開病發環境（我這塊）……

同時笑笑也表示，請那些黑德雲色的媒體在這件事情上留情，都已經帶走他的妻子，帶出一個抑鬱症，人命關天，事情之後隨便黑他，他絕對不噴。

最後笑笑表示：「一切之後就結束，30歲，《LOL》30滿級，滿級才是新的開始。都不要在提，也不要在給我說什麼了。結束了。我應在江湖悠悠，飲一壺濁酒，醉里看人生百愁。」

笑笑在今年2月與妻子慧慧結婚，而慧慧的病情也在幾個月內經歷了反覆並最終惡化，事情的發展令人唏噓。