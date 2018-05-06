大家好，這裡是正經遊戲，我是正經小弟。

藍洞的《絕地求生》能這麼的火，某種程度上來說是得益於遊戲高度自由，基本上只有你想不到的玩法，沒有吃雞做不到的玩法，因此雖然吃雞是一款射擊遊戲，卻可以玩出任何遊戲的感覺來。

舉辦婚禮

很多遊戲都能舉辦婚禮，但是不是每款遊戲都能像《吃絕地求生》這樣還有成排的婚車，雖然說這些車都有些殘，但是人家排場大呀。

唯一比較可惜的是不能穿婚紗，而且新郎新娘偷偷摸摸的走路姿勢看起來……總像是剛剛割完包皮舉步維艱的樣子。

印度閱兵式摩托車雜技

說起印度閱兵大家印象最深刻的應該就是那些雜技式的摩托車表演吧。

其實吃雞玩起摩托車雜耍來是6的不輸阿三哥的，不管高難度姿勢，說只要耐心開發湊出格九九八十一式都不是夢想的。

義結金蘭

中國人是最講究義氣的，是兄弟就有福同享有難同當。古有三國桃園結義，今有吃雞異姓兄弟。有三位玩家就忽然在吃雞里玩起了結拜來，三人用一地的道具當作貢品，炸門為證結拜為異姓兄弟，三人慷慨激昂的宣誓看的人好不激動！

不過吃雞人里人性險惡呀！所以在宣誓完了后三人就搶起了貢品……

結拜前有6瓶葯的結拜后只剩一瓶，原本有98K的也變得兩手空空……真是好兄弟！

舞王爭霸

可以跳舞的FPS很少，舞風多變的FPS就更少了，《絕地求生》不但可以跳，而且還能跳出各種風格的舞蹈來，不論是二次元的經典《極樂凈土》，還是曾紅遍宇宙的騎馬舞，甚至是街舞都在吃雞里可以跳出來。

拍旺仔牛奶廣告

旺仔牛奶的魔性廣告應該是很多同學們難忘的記憶吧，後來這廣告還出了續劇，第一部里的李子明小朋友長大成老師，不過魔性依舊。

於是有吃雞玩家就在遊戲裡重現了旺仔牛奶這經典的廣告，不過可惜的是遊戲裡沒油桶大的牛奶罐頭。

拍電影重現頭文字D

你要是感覺廣告重現有點是小兒科的話，那麼現在來看下國外一技術宅主播ScuD的傑作！

ScuD在吃雞遊戲裡完美了的還原出了《頭文字D》里藤原拓海AE86對決高橋FD的經典片段，鏡頭和氣氛都還原的十分的好，漂移氣勢十足！

唯一可惜的是吃雞里沒AE86這款送豆腐專車的模型。

可以跳舞，可以拍電影，可以舉行婚禮，這大概就是為什麼《絕地求生》外掛橫行依舊能人氣不減的原因吧，遊戲能給玩家帶來快樂就是這遊戲價值的一種體現。

小弟有話說：都說吃雞賣98賣虧了，正經小弟覺得也是。大手一揮：給你100，不用找零了。

那麼問題來了：你覺得吃雞還可以做什麼？