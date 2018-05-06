《衛報》認為，孩子們接觸一些新鮮事物后，都傾向於為其投入大量的時間，因此根本來說，孩子們接觸《堡壘之夜》后總是希望花很多的時間進行遊戲是是沒錯的——這隻是來源於興趣。

固然，我們也不會支持讓青少年整天沉迷其中，就好像我們也不會讓一個10歲的孩子連著看6集《怪奇物語》，這兩件事本質上是一樣的。《衛報》認為，目前青少年們對《堡壘之夜》的喜愛是絕對無害的，遊戲本身也沒有任何問題。它不像一些視頻網站上推給你的亂七八糟的內容，恰恰相反，這是一款很棒的遊戲，也適合這個年齡層的青少年遊玩。

另一方面，家長對電子遊戲問題的持續關注，也讓文化部長不得不在《每日電訊報》上發聲：「耗費在電子屏幕前的大量時間才是真正毀掉孩子們生活的東西。」Matt Hancock在接受《每日電訊報》採訪時說，「無論是社交媒體還是視頻遊戲，它們其實都是生活的一部分，但是『安全』始終是享受這些產品的前提。」

《衛報》認為，很多的一些評論都被《每日郵報》和《每日電訊報》進行了二次包裝，斷章取義形成「遊戲本身對孩子有害」的觀感。「來自文化部長的警告：像《堡壘之夜》這樣易上癮的網路設計遊戲對孩子的生活擁有『毀滅性的影響』」顯然就是對Hancock有理有據的回答的「極富想像力的」歪曲和結識。

《衛報》指出，文化部長真正強調的其實是「屏幕時間」的問題。眾所周知的是，孩子們出於好奇，往往容易在打電話、玩手機、玩電腦和看電視等事情方面投入大量的時間，而這對於孩子的健康和其他的社會活動會有不利影響。出問題的不是電子遊戲本身，《衛報》的作者認為，自己作為一名遊戲玩家，常常希望自己的孩子能夠花上好幾個小時、連同他的好朋友一起打打《堡壘之夜》，而非在油管上漫無目的地觀看一個又一個被推薦出來的視頻，或者在Instagram上漫無目的地到處劃劃，看看別人的照片。

在電子遊戲方面，它們的問題反而在於父母觀念的缺失和落後，它們總是不經意間為孩子購買一些年齡段不相符的遊戲。比如有的遊戲寫明了「18歲以上」或標註了「色情遊戲」、「血腥暴力」的標籤，再或者有的遊戲是鼓動消費的，無形中誘導玩家投入金錢換取遊戲中的利益，甚至包括賭博內容（一些開箱系統）……目前，比利時等國也正在考慮禁止這些內容的發佈。

不過還好，《堡壘之夜》並非一款需要讓父母「費心」的遊戲：雖然有手機端，但它屬於一款電子遊戲模式的遊戲，沒有那麼多的消費誘導和類似於「登錄時長獲取獎勵」的模式。只要能夠控制好坐在屏幕前的時間，遊戲對孩子就幾乎沒有任何不良影響。作為父母只要看著孩子在玩什麼遊戲就可以了。那不是很好嘛？