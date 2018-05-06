驚悚系列《銹湖》新作開啟眾籌：10小時籌得上萬歐元北京新浪網 (2018-05-06 19:55)
新作名為《悖論 Paradox》，遊戲和短片同名，遊戲共分兩章，第一章免費。而15分鐘的電影將包含以前遊戲的應用以及可以在新遊戲中使用的線索，並且可以在YouTube上免費觀看。
「這款遊戲和電影都講述了一名偵探的故事，該偵探發現自己被困在兩個不同的宇宙中，需要逃脫，」該團隊說。 「遊戲將通過電視，電話，錄音機等與電影進行獨特的互動，我們仔細地在電影中放置了大量隱藏在電影中的視覺暗示，以供遊戲使用。」
遊戲將「堅守系列核心」，這意味著要找到許多物品，解決難題和多重結局，與電影的配合也提供了額外的複雜程度。新作將於8月在Steam和itch.io上發佈。
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
日本PSN遊戲銷量周榜 《戰神4》依然屈居亞軍【北京新浪網】
《街霸5》挑戰任務開啟 《魔界村》維嘉聯動衣裝上線【北京新浪網】
佩服！國外玩家用《孤島驚魂5》重現生化危機2【北京新浪網】
《海賊王》路飛懸賞金飆至15億引熱議 戰力要崩？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》