新作名為《悖論 Paradox》，遊戲和短片同名，遊戲共分兩章，第一章免費。而15分鐘的電影將包含以前遊戲的應用以及可以在新遊戲中使用的線索，並且可以在YouTube上免費觀看。

「這款遊戲和電影都講述了一名偵探的故事，該偵探發現自己被困在兩個不同的宇宙中，需要逃脫，」該團隊說。 「遊戲將通過電視，電話，錄音機等與電影進行獨特的互動，我們仔細地在電影中放置了大量隱藏在電影中的視覺暗示，以供遊戲使用。」

遊戲將「堅守系列核心」，這意味著要找到許多物品，解決難題和多重結局，與電影的配合也提供了額外的複雜程度。新作將於8月在Steam和itch.io上發佈。