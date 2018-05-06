地方中心／台中報導

新政府上任後，全國第一個完工的社會住宅台中豐原區段，今（6）日舉行「好厝邊入住PARTY」，副總統陳建仁在台中市長林佳龍的陪同下出席，寫下祈願卡纏繞社宅樑柱，並實地走訪安康段特有的共好空間；副總統肯定台中領先六都完成社宅，並力讚安康段不輸新加坡社宅，提供社會互助、醫療等服務，讓社區充滿溫度。

「好厝邊入住PARTY」今日在安康段共好社宅前廣場舉行，陳建仁副總統、內政部政務次長花敬群、台中市長林佳龍、市府都市發展局長王俊傑、伊甸社會福利基金會董事長葉瀛賓、中國醫藥大學附設醫院董事長蔡長海、IKEA 台中店副店長陳政煌皆到場共襄盛舉。

陳副總統表示，蔡英文總統的8年20萬戶社會住宅政見，需要中央與地方整合資源共同努力，他肯定林市長施政領先六都，率先落成安康段社會住宅，也感謝民間團體共同響應。

陳副總統說，他曾到新加坡參訪社會住宅，豐原安康段共好住宅完全不輸給新加坡，新加坡剛實施社會住宅時，仍有許多不便之處，但台中都已一一解決，提供醫療、社會互助等服務，而且這些服務不僅只提供住戶，更讓擴大帶動周邊發展，這就是都市再生最好的動力。

林市長表示，豐原區安康段共好社宅是台中第一個興建、第一個完工的社會住宅，也是結合共好計畫的社會住宅，包含社福、醫療、青年育成、社區營造，是一個有溫度的家。他並感謝中央的支持與肯定。

陳副總統在林市長的陪同下走訪包括「安康好客廳」、「在地保健室」、「好鄰安康店」。「安康好客廳」為永保安康的諧音，希望社宅住民能夠「擁抱」安康生活；「在地保健室」由中國醫藥大學附設醫院提供包括中、西醫義診及健康諮詢、個人智慧化管理，作為社宅住民及周邊居民的保健室；「好鄰安康店」則是二手書、玩具等共好資源募集平台。

市府都市發展局長王俊傑指出，台中市共好計畫率先以全方位資源及服務進駐社區、鄰里概念，讓社會住宅不單是提供房屋硬體設備，更透過社福、醫療、青年育成等資源導入，使住民有更安全且穩定的「共好」生活，未來將持續努力，讓共好理念在台中發酵。

都發局表示表示，豐原區安康段共好社宅共200單元，共吸引1,881人提出申請，中籤率約11%，顯見民眾對社會住宅有極大需求，市府目前已達701戶執行中興建量；此外，包含都市更新分回、都市計畫回饋、民間參與案及興建規劃設案等，總計5,503戶，市府將持續以多元方式積極推動社會住宅，提供民眾舒適的居住環境並落實居住正義，讓台中成為宜居城市。