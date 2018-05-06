SJ始源：喜歡林森北路 想再來台Long stayNOWnews今日新聞 (2018-05-06 19:42)
Super Junior人氣成員始源今（6）日在南港展覽館舉辦粉絲見面會，雖然開場引發小插曲，但他活動上仍盡全力滿足粉絲，更現場抽三位記者發問，展現十足親和力。活動上，他也秀出SJ其他成員影片，當看見東海、銀赫、希澈、藝聲、利特、神童全現身，讓現場尖叫聲不斷。
始源現場抽三位記者提問，其中一位問：「還會再來台灣Long stay嗎？」他回：「我真的很喜歡台灣！」還幽默表示：「喜歡林森北路的星巴克！」透露現在仍會與成員聊起當時在台灣的生活，大家都很想再來Long stay；主持人也問他還有機會在台灣拍電視劇嗎？始源用中文笑說：「OK！我馬上告訴《華麗的挑戰》公司，我會告訴胖哥（《華麗》導演馮家瑞），他是我台灣的爸爸」，說完惹得現場尖叫聲不斷。
活動上，他也秀出VCR，驚見東海、銀赫、希澈、藝聲、利特、神童，銀赫，更開玩笑以始源見面會名稱《卞赫的愛情》，笑說要辦「銀赫的愛情見面會」，說完讓現場粉絲超興奮，始源就無奈說：「那就辦吧！」
他今活動上原定表演〈說好的幸福〉、〈能不能給我一首歌的時間〉兩首歌，為了滿足粉絲，破例加碼跳SJ新歌〈Lo Siento〉，使得全場ELF（粉絲名）興奮不已。始源今活動票房2000人，將於明天離台，班機不公開。
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